Instagram разрешил публиковать размытые Stories не для всех. Как это работает?

Опубликовано: 07.05.2024 14:09 , Обновлено: 07.05.2024

В начале мая популярная социальная сеть Instagram анонсировала ряд нововведений, которые уже стали доступны многим пользователям. Так, например, появились размытые Stories, а также функция "Рамка" и возможность добавления музыки. Всё это, по словам разработчиков, сделано для того, чтобы повысить вовлекаемость пользователей Instagram.

Одно из новшеств представляет собой функция под названием Reveal. Если применить её, то ваша публикация в Stories будет размыта. Чтобы зрители смогли её увидеть, автору необходимо дать на это разрешение через Direct. Чтобы создать такую публикацию, нужно нажать на иконку стикеров в верхней части интерфейса и выбрать соответствующий фильтр.

Другая функция, Frames, преобразует Stories в стиле Polaroid, скрывая изображение от подписчиков. Чтобы увидеть фото, потребуется слегка потрясти телефон или нажать на кнопку. Когда пользователи встряхивают устройство, появляется фотография — подобно тому, что многие люди делают с настоящими снимками Polaroid, пишет издание The Verge.

Кроме того, Instagram добавил функцию музыкальных шаблонов, которая позволяет пользователям делиться песнями для Stories. Однако не совсем понятно, как это будет работать, ведь защиту авторских прав никто не отменял… Например, в ролики на YouTube нельзя без разрешения добавлять какие-либо композиции.

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