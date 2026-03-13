Парламент одобрил штрафы белорусским мобильным операторам до 45 000 рублей

Опубликовано: 13.03.2026 13:50 , Обновлено: 13.03.2026

Палата представителей Национального собрания Беларуси во втором чтении одобрила поправки, которые предусматривают введение штрафов для мобильных операторов за некачественное предоставление услуг. Узнали, сколько именно придётся платить операторам за плохой мобильный интернет, когда законопроект пройдёт все стадии согласования и вступит в силу.

По данным агентства Sputnik, размеры штрафа будут зависеть от конкретной ситуации и варьироваться от 100 базовых величин (4,5 тыс. рублей на сегодняшний день) до 1 тыс. базовых (45 тыс. рублей).

Новые требования включат в действующую статью Кодекса об административных правонарушениях (23.1 КоАП), дополнив её наказанием за “нарушение оператором сотовой подвижной электросвязи требований законодательства к охвату территории Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству”.

Комментируя законопроект, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Александр Омельянюк подчеркнул, что несмотря на ужесточение законодательства по отношению к мобильным операторам, акцент всё равной будут делать на профилактику правонарушений, а не на наказание, передало издание sb.by.

“Сегодня мы как никогда живем в мире интернета. И конечно, требование каждого пользователя — а это абсолютное большинство наших граждан, — чтобы услуги эти предоставлялись качественно”, - подчеркнул Омельянюк.

Кстати, о том, что мобильных операторов начнут штрафовать за неудовлетворительное качество оказания услуг, ранее заявляли в Министерстве связи и информатизации. Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач заявлял, что штрафовать начнут уже с 1 января этого года.

Госстандарт ужесточил требования к качеству связи белорусских мобильных операторов. Какой должна быть в «зоне уверенного приёма»?