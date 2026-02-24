Основатель Telegram Дуров назвал "печальным зрелищем" уголовное дел против него в России

Опубликовано: 24.02.2026 18:55 , Обновлено: 24.02.2026

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал возбуждение уголовного дела против него из-за отказа сотрудничать с властями России.

“Россия возбудила против меня уголовное дело за “пособничество терроризму”. Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа”, - написала он в своём канале в Telegram, на который подписаны более 10 млн пользователей.

Сразу несколько российских СМИ ранее сообщили, что в отношении основателя мессенджера Telegram, гражданина России Павла Дурова, возбудили уголовное дело о содействии терроризму.

На страницах «Комсомольской правды» и печатного органа правительства РФ «Российской газеты» говорится, что дела связаны с «преступлениями диверсионно-террористической и экстремистской направленности», «организацией взрывов, поджогов военкоматов, убийств», «прямых атак» на военных и «лидеров мнений».

ФСБ завела дело на основателя Telegram Дурова