ФСБ завела дело на основателя Telegram Дурова

Опубликовано: 24.02.2026 11:16 , Обновлено: 24.02.2026

Сразу несколько российских СМИ сообщили, что в отношении основателя мессенджера Telegram, гражданина России Павла Дурова, возбудили уголовное дело о содействии терроризму.

На страницах «Комсомольской правды» и печатного органа правительства РФ «Российской газеты» говорится, что дела связаны с «преступлениями диверсионно-террористической и экстремистской направленности», «организацией взрывов, поджогов военкоматов, убийств», «прямых атак» на военных и «лидеров мнений».

По данным МВД России и ФСБ, с 2022 года количество преступлений с использованием Telegram превысило 153 тысячи.

Дуров и Telegram пока не комментировали утверждения, содержащиеся в статьях «РГ» и «КП».

Telegram, несмотря на все попытки российских властей, остаётся самым популярным мессенджером и используется даже самим правительством и другими официальными органами власти.

В сети появились слухи, что власти России намерены полностью заблокировать мессенджер весной 2026 года. Однако официально такие заявления не были подтверждены.

Тем не менее основатель Telegram Павел Дуров выступил с обвинениями в адрес властей РФ после известий о замедлении работы мессенджера. По его словам, они предпринимают попытки таким образом вынудить граждан РФ перейти на приложение, «созданное для слежки и политической цензуры». По всей видимости, Дуров имел в виду MAX (приложение для госорганов).

Дуров предупредил россиян о «слежке» и «цензуре»