Один из банков предложил белорусам возможность сбросить неудачные попытки ввода ПИН-кода. Как?

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Опубликовано: 18.01.2024 15:59 , Обновлено: 18.01.2024

Белорусский "Альфа-Банк" 18 января предложил своим клиентам новую услугу, которая призвана облегчить жизнь особо забывчивым гражданам. Теперь, введя ПИН-код от банковской карты неверно несколько раз, не обязательно звонить в контакт-центр или писать в официальный чат-бот банка - есть возможность просто сбросить неудачные попытки. возможность сбросить неудачные попытки ввода пин-кода.

Сделать это можно теперь прямо через официальное приложение для мобильного банкинга INSNC: чтобы сбросить неверные попытки, нужно зайти в раздел “Кабинет” — “Мои продукты” и выбрать нужную карту, пояснили в пресс-службе “Альфа-Банка”.

Кроме того, в компании рассказали о новациях последней версии мобильного банкинга: теперь при платежах и переводах в приложении автоматически будет выбираться тот счёт, с которого проводились последние оплаты. Однако, как пояснили в банке, пользователь всегда может изменить свой счёт по умолчанию.

Также в мобильном банкинге “Альфа-Банка” появилась возможность создавать и редактировать свои шаблоны для оплаты.

Ранее Телеграф рассказывал, как белорусы с прошлого года могут разблокировать карточку в случае неправильного ввода ПИН-кода, не обращаясь непосредственно в банк. Для этого нужно лишь позвонить в Банковский процессинговый центр и ввести на телефоне последние 4 цифры номера карточки.

У белорусов появился простой способ разблокировать банковскую карту