У белорусов появился простой способ разблокировать банковскую карту
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) запустил для белорусов новую возможность разблокировать карточку в случае неправильного ввода пин-кода. Теперь сделать это будет проще и быстрее.
В случае, если владелец банковской карты неверно ввел пин-код три раза, и она заблокировалась, нужно:
- позвонить по телефону +375 17 2992525 с того мобильного номера, который был указалн в анкете банка при оформлении карт;
- ввести последние 4 цифры номера карточки.
Сервис автоматически аутентифицирует владельцу по номеру мобильного телефона. Если это не удастся из-за неверно введенных цифр или если срок действия карточки истек, что система соединит человека с оператором службы сервиса.
Отметим, что услуга доступна для клиентов банков, которые обслуживает «Банковский процессинговый центр». Это, например:
- «Беларусбанк»;
- «БПС-Сбербанк»;
- «Белагропромбанк»;
- «Белинвестбанк»;
- «Паритетбанк»;
- «Банк «Решение»;
- «БНБ-Банк»;
- «Франсабанк»;
- «Цептер Банк»;
- «БТА Банк»;
- «БСБ Банк».