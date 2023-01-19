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У белорусов появился простой способ разблокировать банковскую карту

У белорусов появился простой способ разблокировать банковскую карту
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) запустил для белорусов новую возможность разблокировать карточку в случае неправильного ввода пин-кода. Теперь сделать это будет проще и быстрее.

В случае, если владелец банковской карты неверно ввел пин-код три раза, и она заблокировалась, нужно:

  • позвонить по телефону +375 17 2992525 с того мобильного номера, который был  указалн в анкете банка при оформлении карт;
  • ввести последние 4 цифры номера карточки.

Сервис автоматически аутентифицирует владельцу по номеру мобильного телефона. Если это не удастся из-за неверно введенных цифр или если срок действия карточки истек, что система соединит человека с оператором службы сервиса.

Отметим, что услуга доступна для клиентов банков, которые обслуживает «Банковский процессинговый центр». Это, например:

  • «Беларусбанк»;
  • «БПС-Сбербанк»;
  • «Белагропромбанк»;
  •  «Белинвестбанк»;
  • «Паритетбанк»;
  • «Банк «Решение»;
  • «БНБ-Банк»;
  • «Франсабанк»;
  • «Цептер Банк»;
  • «БТА Банк»;
  • «БСБ Банк».
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