У белорусов появился простой способ разблокировать банковскую карту

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.01.2023 11:19 , Обновлено: 27.03.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) запустил для белорусов новую возможность разблокировать карточку в случае неправильного ввода пин-кода. Теперь сделать это будет проще и быстрее.

В случае, если владелец банковской карты неверно ввел пин-код три раза, и она заблокировалась, нужно:

позвонить по телефону +375 17 2992525 с того мобильного номера, который был указалн в анкете банка при оформлении карт;

ввести последние 4 цифры номера карточки.

Сервис автоматически аутентифицирует владельцу по номеру мобильного телефона. Если это не удастся из-за неверно введенных цифр или если срок действия карточки истек, что система соединит человека с оператором службы сервиса.

Отметим, что услуга доступна для клиентов банков, которые обслуживает «Банковский процессинговый центр». Это, например: