ОАЦ решил ограничить доступ к белорусским сайтам из-за границы. Надолго?

Опубликовано: 24.03.2025 17:59 , Обновлено: 24.03.2025

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) распорядился ограничить доступ к белорусским сайтам, размещённым на виртуальном хостинге, из-за пределов страны. По крайней мере, об этом сообщили два белорусских хостинг-провайдера на своих сайтах.

Как заявили компании, ограничение будет действовать с 19:00 24 марта до 23:59 25 марта.

В это время доступ к белорусским ресурсам может быть ограничен для пользователей, находящихся за пределами Беларуси.

Данная мера, как объяснили в ОАЦ, необходима для «защиты объектов информационной инфраструктуры» и информации, обрабатываемой с их использованием, «от потенциальных угроз».

Хостинг-провайдеры заверили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения стабильной и безопасной работы сервисов в пределах Беларуси.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о подобных мерах, принятых в конце января этого года.

ОАЦ ограничил доступ к белорусским сайтам из-за границы. На сколько дней?