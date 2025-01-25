ОАЦ ограничил доступ к белорусским сайтам из-за границы. На сколько дней?

Опубликовано: 25.01.2025 12:27 , Обновлено: 25.01.2025

С 10:00 25 января до 23:59 27 января белорусские хостинг-провайдеры ограничили доступ к виртуальному хостингу из-за пределов Беларуси. Иными словами, белорусские сайты могут не открываться из других стран. Об этом предупредили хостинги ActiveCloud и Hoster.by, ссылаясь на распоряжение Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).

Такие меры объяснили «угрозами для объектов информационной инфраструктуры» и обрабатываемой с их использованием информации.

Компании посоветовали клиентам, использующим внешние сервисы, быть готовыми к возможным ограничениям в доступности ресурсов.

Кроме того, хостинг-провайдеры заверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения стабильной и безопасной работы сайтов.

«Закрыть рот можем, но пока не надо»

На днях президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слухи о возможных ограничениях интернета во время президентских выборов. Тогда он заявил, что в настоящий момент для этого «нет необходимости».

В то же время Лукашенко напомнил, что во время прошлых выборов в 2020 году власти прибегали к подобной практике, «на час-два» отключая «очумевших блогеров».

Он также заявлял, что белорусы после событий 2020 года «прививку получили» и теперь «чётко понимают», где правда, а где ложь в интернете.

«А закрыть рот можем. Но только всегда надо задавать вопрос, надо ли сегодня и зачем это. Пока не надо», — подытожил Лукашенко.

«Закрыть рот можем, но пока не надо» — Лукашенко пообещал не блокировать интернет во время президентских выборов