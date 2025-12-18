ОАЦ на два дня ограничил доступ к белорусским сайтам из-за границы

Опубликовано: 18.12.2025 10:20 , Обновлено: 18.12.2025

В течение ближайших двух суток доступ к белорусским интернет-сайтам из-за границы будет частично ограничен. Так распорядился Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при Президенте Беларуси - госорган, который отвечает за кибербезопасность в нашей стране. Узнали, как это повлияет на работу интернет-ресурсов внутри самой Беларуси.

Об ограничениях доступа к белорусским сайтам по требованию ОАЦ сообщил белорусский хостинг-провайдер HostFly.by. По его информации, недоступными для иностранцев белорусские сайты будут оставаться двое суток:

с 00:00 часов 18 декабря 2025 г. до 23:59 часов 19 декабря 2025 года.

[inf]Напомним, в эти дни в Минске проходит второе заседание VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое власти страны позиционируют как главный политический форум.[/inf]

Доступ закроют к сайтам, размещённым на виртуальном хостинге (услуги “Хостинг сайтов”, “WordPress-хостинг”, “Битрикс-хостинг (Мини и Старт)”), пояснили специалисты.

При этом на работу самих сайтов внутри страны эти ограничения, как заверили в HostFly.by, никак не повлияют - все внутренние сервисы должны работать в штатном режиме.

А вот те проекты, которые завязаны на интеграции со сторонними платформами, по словам экспертов, в эти дни могут работать со сбоями, так что белорусам стоит быть готовыми к нестабильной работе некоторых ресурсов.

Кстати, к такой практике ОАЦ прибегает не впервые. Аналогичные ограничения вводились на время прошлых президентских выборов, которые прошли в январе 2025 года. Тогда доступ к белорусским сайтам из-за границы ограничивали на 3 дня, мотивируя их потенциальными “угрозами для объектов информационной инфраструктуры”.

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