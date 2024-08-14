"Наша цель — не наказать" — В лесах Гродненщины начали устанавливать QR-коды. Зачем?

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Опубликовано: 14.08.2024 18:13 , Обновлено: 14.08.2024

В Сморгонском опытном лесхозе рассказали, что в лесах Гродненской области начали устанавливать таблички с QR-кодами. По словам заместителя директора по идеологической работе Андрея Петровского, такие меры помогут населению оперативно узнавать о пожароопасной обстановке в том или ином регионе.

Так, современная табличка с QR-кодом появилась при входе в здание Гольшанского лесничества, а чуть ранее — в Лидском районе. Всё, что требуется, — это навести камеру телефона и спустя пару секунд получить информацию о запретах и ограничениях на посещение леса. В ведомстве рассказали, что вся информация является актуальной, никаких тебе “застарелых” данных. По словам Андрея Петровского, это “казалось бы, простая вещь”, но она “максимально облегчает работу государственной лесной охраны”.

“Наша цель — не наказать граждан, нарушивших запреты или ограничения, а предупредить, провести профилактическую работу, чтобы они понимали, что за все нарушения предусмотрена ответственность. Считаю, что таблички, которые мы устанавливаем, усилят информирование населения. И чем больше их будет, тем лучше”, — подчеркнул замдиректора по идеологической работе Сморгонского опытного лесхоза.

Кроме того, представитель лесного хозяйства добавил, что в скором времени на интерактивной карте можно будет ознакомиться с услугами на продукцию лесхозов Беларуси. По его словам, это станет “хорошей подсказкой” гражданам, которые хотят приобрести древесину по приемлемой для них цене, передала районная газета “Ошмянский вестник”.

Ранее Telegraf.news писал, что глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, по какой цене будут продавать гражданам и предприятиям древесину, заготовленную после шторма, который обрушился на страну 13 и 14 июля.

Крутой назвал цену для белорусов на куб древесины, заготовленной после шторма