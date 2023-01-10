На Wildberries белорусам начали продавать пиратские Windows и Photoshop — «Ъ»

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Опубликовано: 10.01.2023 14:16 , Обновлено: 10.01.2023

В интернет-мегамаркетах Wildberries и Ozon начали продавать белорусам и россиянам пиратские версии программ Adobe, Autodesk, Microsoft и других. Это заметило издание «КоммерсантЪ» («Ъ»).

Например, набор программ Adobe Master Collection 2022 (в том числе Photoshop, After Effects, Premiere Pro) стоит 193 белорусских рубля.

А цена на «бессрочную активацию» на Autodesk AutoCAD 2022 установлена от 96 до 300 BYN.

Также на просторах Wildberries продают «бессрочную лицензию» на Windows 10 (и другие версии) всего за 46 белорусских рублей. Для сравнения, лицензия на сайте Microsoft стоит 199 долларов (почти 500 BYN).

В Wildberries заявили изданию, что ПО реализуют «независимые продавцы». При этом добавили, что готовы снять товар с продажи в случае жалоб от правообладателей.

В Ozon также подчеркнули, что за легальность ПО отвечает продавец.

Как считает глава IT-отдела «Рексофта» Евгений Черток, на маркетплейсах продают «нелегальный контент, скачанный с торрентов». Об этом говорят низкая цена и отсутствие договора с правообладателем.

Напомним, что после российского вторжения в Украину, компании Microsoft, Adobe и Autodesk ушли с рынка РФ.

К слову, недавно власти Беларуси разрешили использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из «недружественных стран». В том числе ПО, музыку и фильмы.