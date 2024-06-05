На выставке в Минске показали знакомство двух собак-роботов. А хвосты нюхают?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2024 19:23 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске 5 июня открылся Международный форум «ТИБО-2024». Одно из крупнейших событий в белорусской сфере информационно-коммуникационных технологий проходит уже в 30-й раз. Генеральным партнёром выставки стал "Белтелеком", который показал на видео знакомство двух собак-роботов: один "пёс" — белорусский, второй — иностранный.

По словам организаторов, юбилейный форум посетили представители Евразийской экономической комиссии, Регионального содружества в области связи, Международного союза электросвязи, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Объединенных Наций, а также Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Туркменистана и Российской Федерации – всего более 20 делегаций.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал на просторах соцсетей видео, в котором поделился интересной находкой: после похода в магазин ему дали сдачу необычной и редкой монетой номиналом в 2 рубля. На кадрах видно, как среди знакомых и привычных нам монет красуется “белая ворона” с изображением Брестской крепости.

«Работаю в банке, первый раз вижу» — Белорус получил сдачу необычной и редкой монетой. Пользователи TikTok позавидовали