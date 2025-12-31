На «Горизонте» заявили о запуске производства ИИ-«устройств» вместо телевизоров

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Опубликовано: 31.12.2025 13:12 , Обновлено: 31.12.2025

На минском заводе «Горизонт» 31 декабря торжественно дали старт массовому роботизированному производству новых телевизоров с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). На предприятии заявили, что их новое производство "не имеет аналогов в странах СНГ и Европе", а сам продукт выходит за рамки привычных телевизоров и представляет собой "автоматизированное устройство нового поколения".

В торжественном запуске массового роботизированного производства на “Горизонте” принял участие глава государства. Кадрами поделился Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к Администрации Президента.

Что касается самого производства, то, по данным госагентства БЕЛТА, новый завод функционирует по принципу lights-out - фактически без участия человека.

[inf]Отличительной особенностью производства по принципу lights-out, как следует из перевода, является отказ от постоянного освещения промышленных площадей. В нём просто нет необходимости, поскольку люди на таких производственных площадках задействованы только в управлении станками, которые и выполняют основную часть производственного процесса. Управление, как правило, дистанционное, а техническое обслуживание проводится не часто.

Кстати, производства, организованные по принципу lights-out, в Европе уже существуют. Показательным примером может служить фабрика компании Philips в Драхтене, Нидерланды. Там по такой технологии производят электробритвы и их ключевые компоненты. Причём производство на заводе - полного цикла, а не сборочное.[/inf]

На “Горизонте”, рассказывая о своём новом производстве, заявили, что теперь за все ключевые операции отвечают промышленные роботы и автоматизированные системы, интегрированные в сквозную систему цифрового управления производственным циклом.

“Каждая стадия - от монтажа панелей до финального контроля качества - реализована с применением машинного зрения, алгоритмов глубокого обучения и технологий предиктивной аналитики. Это позволяет обеспечить проверку порядка 500 параметров каждой производимой единицы телевизора с практически нулевым уровнем дефектности”, - похвастались на заводе.

При этом свою новую продукцию на предприятии назвали “не просто телевизорами”, а “автоматизированными устройствами нового поколения”, поскольку в них объединены функции мультимедийного центра, интеллектуального помощника (того самого, работающего на основе искусственного интеллекта) и центра управления “умным домом”.

Кстати, генеральный директор управляющей компании холдинга “Горизонт” Юрий Предко ещё в октябре этого года пообещал, что планшеты их собственного производства появятся на полках белорусских магазинов уже к Новому году. Впрочем, серийное производство новой для предприятия техники тогда ещё даже не стартовало. Успели ли его наладить - не сообщается.

«Горизонт» пообещал к Новому году начать продавать белорусские планшеты

Зато на предприятии продемонстрировали Президенту макет своей новой сельхозразработки - автоматизированной доильной установки, который, как утверждается, также работает на основе роботизированного манипулятора “с элементами искусственного интеллекта”.