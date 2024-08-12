На "Атланте" пообещали запустить в продажу "умные" холодильники к 2025 году. Что будут уметь?

Опубликовано: 12.08.2024 11:17 , Обновлено: 12.08.2024

Генеральный директор ЗАО «Атлант» Дмитрий Харитончик заявил, что компания планирует запустить серийное производство "умных" холодильников в конце 2024 года. А в продаже они должны появится в 2025 году. Что за холодильники?

“Планируем уже серийно его начинать выпускать в четвертом квартале 2024 года, то есть активно начнем предлагать в следующем году данную модель”, - заявил он в эфире гостелеканала СТВ.

[info_b]Смарт-холодильник, Умный холодильник или Интернет-холодильник — холодильник, в котором есть встроенный компьютер, имеющий сенсорный экран, подключенный к интернету и иногда имеющий встроенного виртуального голосового помощника (ассистента) с элементами искусственного интеллекта. Первые интернет-холодильники появились на пике бума доткомов, в числе первых моделей — Digital Dios от LG Electronics и Screen Fridge от Electrolux.[/info_b]

Ранее запустить серийное производство обещали к концу 2023 года. Об этом говорил тогдашний глава “Атланта” Дмитрий Соколовский.

Он рассказывал, что для их “умными” холодильниками можно будет управлять через специальное приложение для смартфона или планшета.

Например, по его словам, можно будет дистанционно изменять режимы работы, понижать или повышать температуру.

Кроме того, на “Атланте” обещали выпускать и “умные” стиральные машины.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники минского завода бытовой техники “Атлант” покорили соцсети музыкальным роликом, в котором рассказали о “реальной работе на заводе”. Корпоративный клип, снятый энтузиастами предприятия, уже посмотрели почти 350 тыс. человек, оставив под видео больше тысячи комментариев.

«Как заставили мужиков?» — Клип сотрудников минского «Атланта» про «реальную работу» собрал тысячи просмотров в TikTok