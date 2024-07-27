«Как заставили мужиков?» - Клип сотрудников минского «Атланта» про «реальную работу» собрал тысячи просмотров в TikTok

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Опубликовано: 27.07.2024 11:40 , Обновлено: 27.07.2024

Сотрудники минского завода бытовой техники "Атлант" покорили соцсети музыкальным роликом, в котором рассказали о "реальной работе на заводе". Корпоративный клип, снятый энтузиастами предприятия, уже посмотрели почти 350 тыс. человек, оставив под видео больше тысячи комментариев.

Креативный клип на мотив популярной песни “Царица” российской певицы Анны Асти выложила в TikTok одна из сотрудниц предприятия, которая публикует ролики под ником IPolin04ka. В нём девушки - работницы предприятия спели о начальниках - тренерах личностного роста, ночных сменах и “первых по всей стране талантах”.

Примечательно, что клип был согласован с администрацией предприятия и руководство даже не отказалось лично сняться в нём, продемонстрировав не только лояльное отношение к творческим инициативам сотрудников, но и собственные артистически и танцевальные таланты. Этот аспект вызвал особое любопытство у зрителей.

“Как классно!!!! Вопрос как заставили - особенно мужиков?”, - поинтересовалась одна из пользовательниц соцсети.

Судя по реакциям под видео в TikTok, клип зрителям пришёлся по душе - многие требовали выдать авторам идеи премию и «срочно наградить, поощрить, премировать девочек!»

Более того, особо отметили “особую атмосферу” на предприятии с такими “талантливыми сотрудниками”.

“Вот в такой коллектив хочется идти на работу!! Молодцы!!” - написала одна из комментаторов.

“После окончания колледжа я еду к вам,” - поспешила примкнуть к коллективу другая.