МТС предупредил белорусов о закрытии некоторых безлимитных пакетов. Что делать абонентам?

Опубликовано: 17.07.2025 16:02 , Обновлено: 17.07.2025

Мобильный оператор МТС анонсировал изменения в линейке безлимитных интернет-услуг. С 24 июля 2025 года компания прекращает предоставление некоторых пакетов с «низкой скоростью» и переводит абонентов на новый, более быстрый пакет.

Как сообщили в пресс-службе оператора, с 15 июля для подключения стала доступна новая услуга « Безлимит интернета (до 5 Мбит/с) ». Её стандартная стоимость — 16,90 рубля в месяц , однако эта цена акционная. С 1 января 2027 года, как указано в правилах, стоимость услуги составит 25 рублей в месяц.

Одновременно с этим с 24 июля будут закрыты для подключения и использования более старые услуги безлимитного доступа в интернет с меньшей скоростью. Абоненты этих услуг могут самостоятельно перейти на новый пакет. Впрочем, если этого не сделать до указанной даты, переход на услугу «Безлимит интернета (до 5 Мбит/с)» произойдёт автоматически.

Для тех, кто на 15 июля уже пользовался старыми безлимитными опциями, МТС предложил «специальные условия».

Так, для пользователей услуги « Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек) » стоимость нового пакета составит 9,90 рубля в месяц, а для тех, у кого был « Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек) », — 11,9 рубля в месяц. Эти специальные цены, согласно сайту оператора, будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Сейчас эти пакеты, которые вскоре будут закрыты, стоят 5,89 и 7,2 рубля в месяц соответственно.

Тем, кто подключит эту услугу по 24 июля, МТС пообещал бесплатный первый месяц.

А что у других?

В это же время другой мобильный оператор, А1 , анонсировал изменения в порядке предоставления услуги «Короткий номер» для бизнес-клиентов. Новые правила вступят в силу с 1 августа 2025 года и касаются уточнения сроков оказания услуги. С новой редакцией документа можно ознакомиться на сайте компании.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как мобильный оператор life:) сообщил, что в скором времени произойдёт «изменение условий для некоторых тарифов и услуг». Речь идёт в большинстве случаев о повышении стоимости приблизительно на 5-9%.

Один из мобильных операторов Беларуси объявил о повышении тарифов. Узнали на сколько