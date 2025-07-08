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Один из мобильных операторов Беларуси объявил о повышении тарифов. Узнали на сколько

Один из мобильных операторов Беларуси объявил о повышении тарифов. Узнали на сколько
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Мобильный оператор life:) сообщил 8 июля, что в скором времени произойдет "изменение условий для некоторых тарифов и услуг". Естественно, речь идёт в большинстве случаев о повышении стоимости приблизительно на 5-9%.

Все правки в тарифах вступят в силу в два этапа, заверили в пресс-службе мобильного оператора.

Так с 22 июля 2025 года поменяют стоимость тарифов:

«Бесконечный +», «Бесконечный Pro», «Бесконечный Pro Max», «Как дома», «Шейк», «Безлимит Стандарт», «Безлимит Ультра», «Play», «Всё включено», «Голос», «Голос 1», «Умные вещи», «Стоо», «йо1200», «Льготный», а также «Бизнес Стандарт», «Бизнес Голос», «Бизнес Про» и «Бизнес Безлимит»;

Для тарифных планов «Голос» и «йо1200» увеличат лимит трафика. Также станет доступна для новых подключений услуга Яндекс Плюс на тарифе «Play».

Поменяется и стоимость международных звонков.

Абонентская плата других тарифных планов останется без изменений, пообещали на life:).

С 19 августа 2025 года оператор пообещал поменять стоимость развлекательных и образовательных сервисов, а также дополнительных услуг. Примечание: В таблице показаны изменения некоторых тарифных планов между версиями от 27.02.2025 и 22.07.2025.

Название тарифаАбон. плата (с 27.02.2025)Абон. плата (с 22.07.2025)Изменение ценыИзменения в интернете
Бесконечный+25,90 руб26,90 руб▲ +3,9%Без изменений (25 ГБ)
Бесконечный Pro30,90 руб32,90 руб▲ +6,5%Без изменений (100 ГБ)
Бесконечный Pro Max32,90 руб34,90 руб▲ +6,1%Без изменений (безлимит)
Шейк23,90 руб25,90 руб▲ +8,4%Без изменений (30 ГБ)
Безлимит Стандарт17,90 руб18,90 руб▲ +5,6%Без изменений (30 ГБ)
Безлимит Ультра24,90 руб26,90 руб▲ +8,0%Без изменений (100 ГБ)
Голос18,90 руб19,90 руб▲ +5,3%Увеличение с 2 ГБ до 3 ГБ

[info_b]Подробности можно узнать на официальном [link href=“https://life.com.by/notice/news/price-increase-july-25” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сайте [/link] оператора. [/info_b]

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