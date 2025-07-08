Один из мобильных операторов Беларуси объявил о повышении тарифов. Узнали на сколько
Мобильный оператор life:) сообщил 8 июля, что в скором времени произойдет "изменение условий для некоторых тарифов и услуг". Естественно, речь идёт в большинстве случаев о повышении стоимости приблизительно на 5-9%.
Все правки в тарифах вступят в силу в два этапа, заверили в пресс-службе мобильного оператора.
Так с 22 июля 2025 года поменяют стоимость тарифов:
«Бесконечный +», «Бесконечный Pro», «Бесконечный Pro Max», «Как дома», «Шейк», «Безлимит Стандарт», «Безлимит Ультра», «Play», «Всё включено», «Голос», «Голос 1», «Умные вещи», «Стоо», «йо1200», «Льготный», а также «Бизнес Стандарт», «Бизнес Голос», «Бизнес Про» и «Бизнес Безлимит»;
Для тарифных планов «Голос» и «йо1200» увеличат лимит трафика. Также станет доступна для новых подключений услуга Яндекс Плюс на тарифе «Play».
Поменяется и стоимость международных звонков.
Абонентская плата других тарифных планов останется без изменений, пообещали на life:).
С 19 августа 2025 года оператор пообещал поменять стоимость развлекательных и образовательных сервисов, а также дополнительных услуг. Примечание: В таблице показаны изменения некоторых тарифных планов между версиями от 27.02.2025 и 22.07.2025.
|Название тарифа
|Абон. плата (с 27.02.2025)
|Абон. плата (с 22.07.2025)
|Изменение цены
|Изменения в интернете
|Бесконечный+
|25,90 руб
|26,90 руб
|▲ +3,9%
|Без изменений (25 ГБ)
|Бесконечный Pro
|30,90 руб
|32,90 руб
|▲ +6,5%
|Без изменений (100 ГБ)
|Бесконечный Pro Max
|32,90 руб
|34,90 руб
|▲ +6,1%
|Без изменений (безлимит)
|Шейк
|23,90 руб
|25,90 руб
|▲ +8,4%
|Без изменений (30 ГБ)
|Безлимит Стандарт
|17,90 руб
|18,90 руб
|▲ +5,6%
|Без изменений (30 ГБ)
|Безлимит Ультра
|24,90 руб
|26,90 руб
|▲ +8,0%
|Без изменений (100 ГБ)
|Голос
|18,90 руб
|19,90 руб
|▲ +5,3%
|Увеличение с 2 ГБ до 3 ГБ
[info_b]Подробности можно узнать на официальном [link href=“https://life.com.by/notice/news/price-increase-july-25” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сайте [/link] оператора. [/info_b]