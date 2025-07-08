Один из мобильных операторов Беларуси объявил о повышении тарифов. Узнали на сколько

Опубликовано: 08.07.2025 21:16 , Обновлено: 08.07.2025

Мобильный оператор life:) сообщил 8 июля, что в скором времени произойдет "изменение условий для некоторых тарифов и услуг". Естественно, речь идёт в большинстве случаев о повышении стоимости приблизительно на 5-9%.

Все правки в тарифах вступят в силу в два этапа, заверили в пресс-службе мобильного оператора.

Так с 22 июля 2025 года поменяют стоимость тарифов:

«Бесконечный +», «Бесконечный Pro», «Бесконечный Pro Max», «Как дома», «Шейк», «Безлимит Стандарт», «Безлимит Ультра», «Play», «Всё включено», «Голос», «Голос 1», «Умные вещи», «Стоо», «йо1200», «Льготный», а также «Бизнес Стандарт», «Бизнес Голос», «Бизнес Про» и «Бизнес Безлимит»;

Для тарифных планов «Голос» и «йо1200» увеличат лимит трафика. Также станет доступна для новых подключений услуга Яндекс Плюс на тарифе «Play».

Поменяется и стоимость международных звонков.

Абонентская плата других тарифных планов останется без изменений, пообещали на life:).

С 19 августа 2025 года оператор пообещал поменять стоимость развлекательных и образовательных сервисов, а также дополнительных услуг. Примечание: В таблице показаны изменения некоторых тарифных планов между версиями от 27.02.2025 и 22.07.2025.

Название тарифа Абон. плата (с 27.02.2025) Абон. плата (с 22.07.2025) Изменение цены Изменения в интернете Бесконечный+ 25,90 руб 26,90 руб ▲ +3,9% Без изменений (25 ГБ) Бесконечный Pro 30,90 руб 32,90 руб ▲ +6,5% Без изменений (100 ГБ) Бесконечный Pro Max 32,90 руб 34,90 руб ▲ +6,1% Без изменений (безлимит) Шейк 23,90 руб 25,90 руб ▲ +8,4% Без изменений (30 ГБ) Безлимит Стандарт 17,90 руб 18,90 руб ▲ +5,6% Без изменений (30 ГБ) Безлимит Ультра 24,90 руб 26,90 руб ▲ +8,0% Без изменений (100 ГБ) Голос 18,90 руб 19,90 руб ▲ +5,3% Увеличение с 2 ГБ до 3 ГБ

[info_b]Подробности можно узнать на официальном [link href=“https://life.com.by/notice/news/price-increase-july-25” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сайте [/link] оператора. [/info_b]