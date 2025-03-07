МТС и А1 объединились ради RAN Sharing. Почему это важно для белорусов?

Опубликовано: 07.03.2025 20:41 , Обновлено: 07.03.2025

Крупнейшие мобильные операторы Беларуси МТС и А1, обычно конкурирующие между собой, сделали важный шаг навстречу друг другу и, главное, своим абонентам. Ещё в 2022 году они решили объединить усилия, чтобы улучшить качество связи, особенно в сельской местности и отдалённых деревнях.

Компании применяют технологию, известную как RAN Sharing. Проще говоря, это практика, при которой операторы делятся своими базовыми станциями (вышками сотовой связи) друг с другом. Как итог, каждый из них запустил по 850 дополнительных секторов. Это позволило сигналу операторов охватывать большую территорию, а также лучше проникать через леса и холмы.

А ещё компании экономят деньги и время и, соответственно, не перекладывают траты на клиентов. Вместо того чтобы каждому строить свои вышки в одном и том же месте, они могут использовать одну на двоих.

Помимо прочего, это хорошо для экологии — меньше оборудования, меньше вредных выбросов.

Ну и, самое главное, должна улучшаться связь для абонентов. По заявлению операторов, жители нескольких тысяч населённых пунктов по всей стране уже могут оценить более качественные звонки и более быстрый мобильный интернет.

Для совместной работы МТС и А1 используют частоту 900 МГц. Этот диапазон хорошо подходит для сельской местности, так как сигнал хорошо распространяется на большие расстояния и преодолевает препятствия.

Проект RAN Sharing стартовал ещё в декабре 2022 года, сейчас компании прорабатывают следующий этап.

А что же life:)?

Третий крупный мобильный оператор Беларуси life:) заявил, что также активно развивает свою сеть 4G. В феврале 2025 года компания запустила 140 новых базовых станций, улучшив покрытие и скорость интернета, по заверению компании, в более чем 90 населённых пунктах по всей стране.

life:) использует два диапазона частот:

800 МГц — для широкого покрытия в сельской местности.

1800 МГц — для высокой скорости интернета в городах и при большой нагрузке на сеть.

Больше всего новых станций появилось в Брестской, Витебской и Минской областях.

Недавно журналисты Telegraf.news рассказали о новых акциях, проводимых мобильными операторами.

МТС уменьшил плату вдвое для новых абонентов популярного тарифа. Какие акции у life:) и А1?