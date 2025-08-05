Мобильный оператор предупредил белорусов о недоступности ряда сервисов 6 августа

Опубликовано: 05.08.2025 19:18 , Обновлено: 05.08.2025

Мобильный оператор life:) 5 августа предупредил абонентов о проведении «плановых технических работ» в ночь на среду, 6 августа. Некоторые сервисы будут временно недоступны.

Как сообщила пресс-служба компании, работы затронут систему биллинга и будут проводиться с 03:00 до 04:00 .

В этот период абоненты не смогут :

пополнить баланс,

баланс, получить информацию об остатке трафика,

информацию об остатке трафика, сменить или продлить тариф,

или тариф, подключить или отключить услуги,

или услуги, зарегистрировать SIM-карту.

Ограничения, по словам оператора, коснутся всех каналов обслуживания, включая USSD-запросы, приложение «Мой life:)», личный кабинет и контакт-центр.

В life:) подчеркнули, что основные услуги связи — звонки, SMS и мобильный интернет, в том числе за границей, — будут работать в обычном режиме.

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