Мобильный оператор предупредил белорусов о недоступности ряда сервисов 6 августа
Мобильный оператор life:) 5 августа предупредил абонентов о проведении «плановых технических работ» в ночь на среду, 6 августа. Некоторые сервисы будут временно недоступны.
Как сообщила пресс-служба компании, работы затронут систему биллинга и будут проводиться с 03:00 до 04:00 .
В этот период абоненты не смогут :
- пополнить баланс,
- получить информацию об остатке трафика,
- сменить или продлить тариф,
- подключить или отключить услуги,
- зарегистрировать SIM-карту.
Ограничения, по словам оператора, коснутся всех каналов обслуживания, включая USSD-запросы, приложение «Мой life:)», личный кабинет и контакт-центр.
В life:) подчеркнули, что основные услуги связи — звонки, SMS и мобильный интернет, в том числе за границей, — будут работать в обычном режиме.
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