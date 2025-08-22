Мобильный оператор представил белорусам 5 новых тарифов с «постоянной скидкой»

Опубликовано: 22.08.2025 12:13 , Обновлено: 24.08.2025

Мобильный оператор МТС представил новую линейку из пяти тарифных планов, в которые включена антивирусная защита для устройств абонентов.

В новую линейку вошли тарифы «Безлимитище PRO», «Супер Safe 10», «Супер Safe 30», «Супер Safe 55» и «Супер Соник». Особенностью всех этих предложений стала «постоянная скидка» на услуги с антивирусом.

МТС пообещал абонентам «скидку 100%» либо на Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids, либо на Kaspersky Standard для одного устройства.

Отдельно эти услуги у оператора стоят 6,60 и 6,54 рубля в месяц соответственно.

[infg] Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids — антивирус для защиты одного смартфона или планшета и сервис родительского контроля. Последний позволяет родителям отслеживать местоположение ребёнка, блокировать нежелательные сайты, контролировать время использования гаджета и просматривать отчёты об активности.

Kaspersky Standard для одного устройства — это классический антивирус.[/infg]

Тариф «Безлимитище PRO» за 41,90 рубля в месяц, по заверению оператора, подойдёт «тем, кто ищет максимум свободы». В нём безлимитный интернет и 750 минут на звонков во все сети.

Различные вариации тарифа «Супер Safe» включили от 10 ГБ до 55 ГБ интернет-трафика и от 450 до 750 минут во все сети при абонплате от 21,90 до 42,90 рубля .

Тариф «Супер Соник» за 16,90 рубля ориентирован на детей и сразу идёт с блокировкой любых платных подписок.

Цены и условия тарифа указаны без учёта временных бонусов для новых абонентов.

Для сравнения, другие операторы также предлагают услуги по кибербезопасности, но в основном в качестве отдельных платных опций.

У А1 есть услуга «Антивирус», которая фильтрует трафик на уровне сети за 2,73 рубля в месяц.

Устанавливаемое на устройство приложение Kaspersky Safe Kids у А1 стоит 3,9 рубля в месяц. У life:) такая услуга тоже есть и стоит 4,8 рубля в месяц.

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