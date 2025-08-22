Мобильный оператор представил белорусам 5 новых тарифов с «постоянной скидкой»
Мобильный оператор МТС представил новую линейку из пяти тарифных планов, в которые включена антивирусная защита для устройств абонентов.
В новую линейку вошли тарифы «Безлимитище PRO», «Супер Safe 10», «Супер Safe 30», «Супер Safe 55» и «Супер Соник». Особенностью всех этих предложений стала «постоянная скидка» на услуги с антивирусом.
МТС пообещал абонентам «скидку 100%» либо на Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids, либо на Kaspersky Standard для одного устройства.
Отдельно эти услуги у оператора стоят 6,60 и 6,54 рубля в месяц соответственно.
[infg] Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids — антивирус для защиты одного смартфона или планшета и сервис родительского контроля. Последний позволяет родителям отслеживать местоположение ребёнка, блокировать нежелательные сайты, контролировать время использования гаджета и просматривать отчёты об активности.
Kaspersky Standard для одного устройства — это классический антивирус.[/infg]
Тариф «Безлимитище PRO» за 41,90 рубля в месяц, по заверению оператора, подойдёт «тем, кто ищет максимум свободы». В нём безлимитный интернет и 750 минут на звонков во все сети.
Различные вариации тарифа «Супер Safe» включили от 10 ГБ до 55 ГБ интернет-трафика и от 450 до 750 минут во все сети при абонплате от 21,90 до 42,90 рубля .
Тариф «Супер Соник» за 16,90 рубля ориентирован на детей и сразу идёт с блокировкой любых платных подписок.
Цены и условия тарифа указаны без учёта временных бонусов для новых абонентов.
Для сравнения, другие операторы также предлагают услуги по кибербезопасности, но в основном в качестве отдельных платных опций.
У А1 есть услуга «Антивирус», которая фильтрует трафик на уровне сети за 2,73 рубля в месяц.
Устанавливаемое на устройство приложение Kaspersky Safe Kids у А1 стоит 3,9 рубля в месяц. У life:) такая услуга тоже есть и стоит 4,8 рубля в месяц.
В Минсвязи Беларуси пообещали создать свое оборудование для сотовых операторов — «Есть опытные образцы»