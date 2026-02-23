Мобильный оператор предложил белорусам "полный безлимит" с 23 февраля

Опубликовано: 23.02.2026 10:39 , Обновлено: 23.02.2026

В понедельник, 23 февраля, в Беларуси официально вступили в силу новые правила для мобильных операторов по тарифам с безлимитным интернет-трафиком. Однако операторы нашли способы, как сохранить абонентам "полный безлимит".

“Полный безлимит” сохраняется?

О сохранении “полного безлимита” для своих действующих абонентов сообщил на днях мобильный оператор МТС . Для тех, у кого подключены тарифные планы, затронутые новым постановлением Минсвязи, оператор пообещал с 23 февраля дополнительные опции, которые дадут им мобильный интернет на максимальной скорости даже после использования установленного ведомством лимита в 30 Гб.

При этом доплачивать за “супербезлимит” пользователям актуальных тарифов и пакетов услуг домашнего интернета не придётся - для них опция будет предоставляться за 0 рублей в рамках акционного предложения (обычная цена этой опции составляет 9,00 рублей в месяц).

Также бесплатно воспользоваться этой опцией смогут новые абоненты “Белтелекома” в рамках совместной акции, о которой мы писали ранее.

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Также в МТС ввели услугу “Турбокнопки 10 Гб” (дополнительный трафик объёмом 10 Гб на максимальной скорости). Её можно будет подключать неограниченное число раз за месяц, то есть каждый дополнительные 10 Гб трафика обойдутся абоненту в 5 рублей. Гигабайты будут суммироваться,а использовать их можно будет в течение месяца с даты последнего добавления.

Кроме того, с 5 марта абонентам МТС предложат обновлённый тарифный план со 100 Гб интернета, безлимитными звонками во все сети и умным помощником PomogAI.

Бонусные гигабайты у А1 и Life

Свои варианты, как сохранить привычный объём трафика после 23 февраля, предложили и два других мобильных оператора.

Так, в компании А1 абонентам тарифов, затронутых постановлением Минсвязи, предложили новую услугу «Форсаж». При этом сотовый оператор особо подчеркнул, что изменения не коснутся клиентов, пользующихся специальными условиями в рамках пакетов с домашним интернетом. Они сохранят безлимитный доступ без ограничений. Для абонентов Life (а именно - по тарифу «Бесконечный Pro Max»), чтобы компенсировать просадку по трафику, оператор предложил бонус в виде 60 ГБ на скорости до 5 Мбит/с ежемесячно в течение года (или на весь срок договора при покупке телефона в рассрочку у оператора).

Одновременно с этим Life анонсировал ещё один вариант: переход на новый тариф «Всё легко Max». За те же 34,9 рубля в месяц (цена зафиксирована на год) абонент получает 100 ГБ максимальной скорости, безлимит на соцсети и мессенджеры, а также подписки.

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