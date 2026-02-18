«Белтелеком» пообещал год платить за безлимитный интернет абонентам одного мобильного оператора

Опубликовано: 18.02.2026 13:42 , Обновлено: 18.02.2026

Компания "Белтелеком" предложила новым абонентам любопытные условия подключения. На тарифах одной из своих популярных линеек оператор пообещал не только урезать абонплату на половину, но и предложил бонусом две SIM-карты мобильного оператора МТС с безлимитом интернета, за которые вообще не придётся платить в течение первого года. Узнали подробности и нюансы акции.

Бонусные SIMки “Белтелеком” пообещалновым абонентам, которые пожелают подключить себе один из пакетов услуг линейки “ЯСНА” до 30 июня 2026 года.

Бонусом к телевидению и домашнему интернету за полцены (50%-ная скида будет действовать 12 месяцев с даты подключения пакета услуг) клиенты компании могут получить ещё и две SIM-карты мобильного оператора МТС на тарифном плане “Безлимитище PRO”. На данном тарифном плане клиентам предоставляется интернет на неограниченной скорости.

Причём для некоторых абонентов первый год платить абонентскую будет не нужно вообще. Речь о тех клиентах, кто будет переносить свой номер из сетей других операторов. При подключении нового номера МТС абонентская плата первые полгода составит всего 15 рублей в месяц. В обоих случаях, по завершении акционного периода абонентская плата далее будет составлять 21,00 рубль в месяц.

В “Белтелекоме” сообщили, что в этом месяце существенно расширил географию своей акции. Теперь получить “двойную выгоду” могут не только минчане и жители областных центров, но и многих других белорусских городов, а именно: Пинска, Новополоцка, Рогачева, Калинковичей, Солигорска, Молодечно, Жодино, Дзержинска, Горок, Осиповичей, а также Барановичей, Бобруйска, Речицы, Светлогорска, Жлобина и Мозыря.

Получить скидку на подключение и бонусные SIM-карты можно, оформив заявку на сайте или непосредственно в офисе продаж “Белтелекома”.

Кстати, недавно у компании сменился гендиректор. 16 февраля министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский официально представил нового руководителя - Александра Кенду.

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