Мобильные операторы объявили бесплатный роуминг для застрявших на курортах белорусов

Опубликовано: 02.03.2026 18:00 , Обновлено: 02.03.2026

Все три сотовых оператора Беларуси сообщили, что позволят своим абонентам, которые застряли из-за начала войны на Ближнем Востоке, пользоваться связью за границей.

Условия у операторов отличаются, но все они пошли навстречу своим клиентам и оказали поддержку.

“Мы понимаем, что из-за ограничений воздушного пространства и отмены рейсов многим пришлось задержаться за границей дольше запланированного. Чтобы наши абоненты могли оставаться на связи, мы бесплатно начисляем 2 ГБ и 20 минут на звонки по стране пребывания и в Беларусь на три дня”, — официально объявили на сайте Life.

В свою очередь МТС рассказал, что даст каждому абоненту в роуминге бесплатные минуты, если тот находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

“Абонентам доступны бесплатные входящие и исходящие вызовы внутри страны и в Беларусь. Нулевая стоимость действует по 15 марта. Для тех, кто с 28 февраля пользовался голосовой связью, компания произведет перерасчет”, — пообещали в МТС.

А1 также назвал свои условия: «Для клиентов, использовавших услуги связи в роуминге в указанных странах (ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты), Бахрейн, Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Катар и Оман) начиная с 27 февраля по 2 марта и не подключивших роуминг-пакеты, А1 автоматически предоставляет бесплатный пакет мобильного интернета “Роуминг 1,5 ГБ” сроком на семь дней. По факту подключения пакета абоненты будут уведомлены посредством СМС».

Напомним, что белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» объявила о новых корректировках расписания на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщил перевозчик, рейс в Тель-Авив 5 марта отменен из-за запрета израильских властей, в то же время для возвращения туристов из Катара будет направлен специальный борт.

«Белавиа» отменила ещё один рейс и отправит пустой борт за туристами в Доху