«Белавиа» отменила ещё один рейс и отправит пустой борт за туристами в Доху

Опубликовано: 01.03.2026 21:07 , Обновлено: 01.03.2026

Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» объявила о новых корректировках расписания на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщил перевозчик, рейс в Тель-Авив 5 марта отменен из-за запрета израильских властей, в то же время для возвращения туристов из Катара будет направлен специальный борт.

Согласно сообщению авиакомпании, авиационные власти Израиля продлили ограничения на полеты над территорией страны до 6 марта 2026 года. В связи с этим «Белавиа» вынуждена была отменить регулярный рейс B2 747/748 по маршруту Минск–Тель-Авив–Минск, запланированный на 5 марта.

Пассажирам отмененного рейса предложили два варианта: либо оформить возврат стоимости билетов, либо перенести дату вылета. Правда, как знать, когда можно будет лететь - непонятно.

В компании уточнили, что информация актуальна “на сегодня”, однако из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке ситуация может измениться. Пассажирам предложили отслеживать статус рейсов на сайте belavia.by в разделе «Табло вылета-прилета».

Пустой борт в Доху полетит

Тем временем «Белавиа» не отказывается от вывоза застрявших туристов из стран региона, где небо остается закрытым. Как рассказали в компании, чартерный рейс B29301 Минск–Доха, запланированный на 2 марта, будет выполнен без пассажиров. Это решение, по словам перевозчика, согласовано с туроператором.

Обратным рейсом B29302 Доха–Минск авиакомпания и заказчик рейса намерены вывезти туристов, которые уже находятся в Дохе.

Пассажиры в Дубае ждут вылета в гостиницах

Это уже не первый сбой в расписании «Белавиа» за последние дни. Напомним, ранее компания сообщала о проблемах с вылетом из Дубая. На фоне продолжающихся обстрелов иранскими ракетами и беспилотниками государственный перевозчик уже переносил рейс из этого курортного города.

«Вчера мы сообщали о том, что рейс B2718 Дубай – Минск, который должен был вылететь из ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) 28 февраля, перенесен на 08.00 1 марта. Однако из-за сохраняющихся ограничений на полеты в воздушном пространстве ОАЭ вылет борта откладывается», — прокомментировали ситуацию в авиакомпании с утра в воскресенье.

В ожидании вылета пассажиров рейса разместили в гостиницах. По словам представителей перевозчика, с ними на связи находятся сотрудники компании. В самом Дубае небо по-прежнему закрыто, а значит, все авиакомпании отменили рейсы и ждут, когда можно будет направить самолеты, чтобы забрать своих пассажиров.