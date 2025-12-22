Минсвязи попросило белорусов не перегружать ZALA на Новый год и звонить по стационарным телефонам

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Опубликовано: 22.12.2025 17:46 , Обновлено: 22.12.2025

Министерство связи Беларуси дало жителям страны рекомендации, как «оставаться на связи в новогоднюю ночь и рождественские праздники». Ведомство рекомендовало белорусам использовать для связи и поздравлений проводные стационарные телефоны. И на этом советы не закончились.

Чиновники пояснили, что это необходимо, в том числе для того, чтобы в Новый год «поздравления дошли до адресатов, а картинка в телевизоре не зависла».

В качестве ещё одного аргумента в пользу стационарных телефонов в Минсвязи назвали возможность научить детей ими пользоваться.

Что сделать, чтобы Zala не зависла?

В министерстве также попросили белорусов заблаговременно настроить телевизоры. «Если все одновременно начнут включать ТВ в последние минуты года, это может вызвать перегрузку платформы ZALA», — предупредили в Минсвязи. При этом у телезрителей эфирного ТВ, заверили чиновники, «всё будет работать отлично».

Что сделать, чтобы мобильная связь работала?

В Минсвязи рекомендовали в настройках телефонов включить передачу данных в режим «предпочтительно в сети 4G», одновременно подключив сервис VoLTE. Это позволит отдавать приоритет звонкам во время новогодних перегрузок мобильной сети.

«Эти простые рекомендации позволят сбалансировать нагрузку в сетях операторов электросвязи, чтобы каждый смог сказать теплые слова своим близким», — заверили в Минсвязи.

Это не первый раз, когда чиновники советуют белорусам чаще пользоваться стационарной связью. Так, в ноябре в министерстве связи назвали один из способов “разгрузить” мобильные сети.

Именно чрезмерную нагрузку на сеть глава ведомства Кирилл Залесский ранее называл одним из двух ключевых факторов, негативно влияющих на качество мобильной связи, особенно в сельской местности. И в качестве выхода из ситуации предложил белорусам чаще звонить по проводным телефонам.

В Минсвязи Беларуси придумали, как «разгрузить» мобильные сети