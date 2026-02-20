Минсвязи попросило белорусов игнорировать предложения по «улучшению качества связи» дома

Опубликовано: 20.02.2026 09:36 , Обновлено: 20.02.2026

Белорусам начали активно предлагать новое оборудование от имени белорусского инфраструктурного оператора beCloud, с которым официально работают все мобильные операторы страны, которое якобы должно улучшить качество связи в их домах. В Министерстве связи и информатизации настойчиво рекомендовали гражданам игнорировать подобные предложения.

Как пояснили в профильном ведомстве, это новая мошенническая схема, в которой злоумышленники решили прикрываться именем известной компании “Белорусские облачные технологии”.

Как предположили в самой компании, под видом оборудования “для улучшения связи” белорусам пытаются навязать так называемые “сим-боксы”. На качество связи эти устройства никак не повлияют, а вот хозяина квартиры может сделать соучастником преступления. Дело в том, что подобные устройства мошенники часто используют для массовых звонков своим потенциальным жертвам.

“Гражданин, согласившийся на установку такого оборудования, рискует стать пособником преступления и столкнуться с правовыми последствиями”, - заявила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам beCloud Юлия Гаврилович.

В компании подчеркнули, что сами никогда не устанавливают своё оборудование непосредственно в квартирах частных лиц. Их оборудование, которым впоследствии пользуются мобильные операторы (то есть юридические, а не физические лица), устанавливаются на зданиях и сооружениях.

“Мы не работаем с абонентами. С абонентами работают операторы. Мошенники понимают, что рядовой гражданин не знает таких тонкостей, и пользуются этим”, - посетовали в компании, “настоятельно рекомендовав” белорусам просто игнорировать звонки якобы от имени представителей beCloud и их попытки навязать установку на самом деле не нужного им оборудования.

Напомним, недавно в beCloud заявили об ускорении мобильного интернета. В компании сообщили, что для этого перераспределили радиочастоты, в результате чего объем используемого спектра был увеличен на треть (+10 МГц) и достиг 40 МГц.

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