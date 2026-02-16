В Беларуси объявили об ускорении мобильного интернета на 30%. Есть список городов

Опубликовано: 16.02.2026 16:24 , Обновлено: 16.02.2026

Единый инфраструктурный оператор beCloud, который отвечает за вышки мобильной передачи данных стандарта 4G в Беларуси, заявил об ускорении мобильного интернета. В компании сообщили, что для этого перераспределили радиочастоты, в результате чего объем используемого спектра был увеличен на треть (+10 МГц) и достиг 40 МГц.

Напомним, что в Беларуси, в отличие от других стран, действует уникальная модель работы сотовых операторов: МТС, А1, life (life:) практически полностью зависят от beCloud в вопросах предоставления связи стандарта 4G (LTE).

[inf]beCloud — единственный обладатель лицензий и радиочастотного спектра для строительства сетей 4G в Беларуси. Операторы «большой тройки» обязаны арендовать емкости 4G-сети у beCloud. При этом, хотя компания строит «вышки», она часто использует площадки и транспортные сети самих операторов (например, А1 или МТС) для размещения своего оборудования.[/inf]

В beCloud утверждают, что уже с начала февраля «качественные изменения» произошли на всех базовых станциях Беларуси.

«Ощутимый эффект от применения данного решения – увеличение емкости и средней скорости передачи данных 4G на 30% в более чем 955 населенных пунктах страны, в том числе в небольших городках», - заверили в компании.

Там же перечислили основные крупные города, жители которых должны заметить ускорение интернета:

Минск,

Брест,

Витебск,

Гомель,

Гродно,

Могилев,

Бобруйск,

Борисов,

Пинск

и другие города.

В beCloud также объявили, что неким образом «сбалансировали нагрузку на сети» в некоторых районных центрах, среди которых:

Береза,

Калинковичи,

Лида,

Лунинец,

Светлогорск,

Слоним,

Слуцк,

Поставы,

Вилейка,

Кричев,

Шклов,

Глубокое.

«Связь в городах стала стабильнее и быстрее», - утверждают в компании.

«Данные изменения позволили нарастить скорости передачи данных мобильного интернета 4G… На основе полученных данных мы анализируем и видим, насколько загружена та или иная базовая станция, а также в каком месте связь используется максимально или, наоборот, — неэффективно», – расказал Олег Седельник, генеральный директор компании.

На данный момент связь 4G — это самый современный стандарт связи, доступный жителям Беларуси. 5G в стране пока не работает. Услуги 4G доступны на 94,5% территории Беларуси, где проживает 99,6% населения.

Ранее тройка мобильных операторов Беларуси — А1, МТС и life (life:) — объявила о грядущих изменениях в услугах и тарифах, как и предполагало постановление Минсвязи (Министерства связи и информатизации Республики Беларусь). Обновленные правила стали известны 13 февраля, и оказалось, что для части абонентов настоящий безлимит никуда не денется. Просто будет называться по-другому и действовать временно.

Мобильные операторы Беларуси объявили новые условия с 23 февраля. Настоящий безлимит останется?