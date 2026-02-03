Минсвязи пообещало белорусам на болотах Полесья спутниковую связь до 1Гб/с. Когда?

Опубликовано: 03.02.2026 10:16 , Обновлено: 03.02.2026

Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач пообещал белорусам спутниковую связь до 1Гб/с. По его словам, это станет возможны благодаря технологическому сотрудничеству с Россией, которая уже запустила на орбиту свои тестовые спутники.

По мнению замминистра, заменить белорусам американский Starlink и британскую телекоммуникационную систему OneWeb сможет российское “Бюро 1440”.

[inf]ООО «Бюро 1440» — это аэрокосмическая компания, входящая в структуру российского «ИКС Холдинга», которая занимается созданием собственной низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной широкополосной передачи данных. Свои первые экспериментальные системы спутников («Рассвет-1» и «Рассвет-2») компания запустила в 2023 и 2024 годах, а начать их коммерческую эксплуатацию пообещала уже в 2027 год. Россияне рассчитывают, что к этому году у них на орбите будет группа из 288 спутников и их будет достаточно для глобального покрытия). [/inf]

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Ткач отметил, что Беларусь заинтересована в использовании этой системы и уже обсуждала этот вопрос с российскими коллегами.

“Мы рассматриваем такой вариант для того, чтобы можно было доставлять интернет даже в те места, где, предположим, очень сложно либо построить сети сотовой связи, либо проложить оптоволокно, например, в Полесье, где болота, заповедники, не так легко это все сделать. Но кто-то, предположим, откроет усадьбу, и люди все равно хотят интернет, и это может быть замена этих технологий, мы взаимодействуем”, - пояснил перспективы такого сотрудничества представитель белорусского Минсвязи.

По словам Ткача, российские коллеги обещали продемонстрировать на практике работу своей системы уже в этом году, а сама технологи позволяет выдавать скорость передачи данных до одного гигабита в секунду.

“Я думаю, что если не в этом, то в следующем году уже можно будет говорить о том, чтобы реально пощупать нам”, - заявил замминистра.

Напомним, недавно в Беларуси предложили резко увеличить штрафы для операторов мобильной связи за несоблюдение норм по качеству оказываемых услуг. По действующему законодательству максимальное наказание для оператора - всего 20 базовых величин, 900 рублей, то есть сущие копейки в масштабах крупной компании. Если же законодатели примут новый документ, максимальные штрафы вырастут в разы.

В Беларуси предложили резко увеличить штрафы для мобильных операторов за плохую связь