Минский аэропорт показал процесс «деайсинга» самолётов. Это что такое?

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Опубликовано: 19.02.2025 15:44 , Обновлено: 19.02.2025

В пресс-службе Национального аэропорта "Минск" показали, как происходит "деайсинг" самолётов. Как оказалось, процедура со странным и труднопроизносимым названием призвана обеспечить безопасность пассажиров и самого воздушного судна. В среднем деайсинг длится от 5 до 40 минут.

В пресс-службе аэропорта не только показали, но и рассказали, что деайсинг (противообледенительная обработка) делается непосредственно перед взлётом, а её цель — убрать замёрзшие осадки и предотвратить их появление в дальнейшем.

Интересно, что чаще всего обработку самолёта проводят с пассажирами на борту. Это необходимо для того, чтобы лайнер не успел покрыться слоем льда или снега, т.к. действие защитной жидкости ограничено по времени. Если не провести процедуру, это может привести к:

увеличении массы воздушного судна,

изменению формы и гладкости самолёта, что может сказаться на его аэродинамических качествах,

блокировке или ограничению подвижных элементов (механизации),

падению твёрдых осколков, которые могут повредить хвостовое оперение или попасть в двигатели (если они скомпонованы за крыльями).

Ранее Telegraf.news писал, что два недавних авиационных происшествия — в Казахстане и Южной Корее — вновь подняли вопрос о наиболее безопасных местах в самолёте. В обоих случаях выживших пассажиров эвакуировали из хвостовой части лайнера. Венгерское издание HVG решило разобраться, действительно ли места в задней части являются более безопасными.

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