Совмин разрешил гражданам 67 стран выдавать электронные визы в Беларусь
Совет министров Беларуси внёс изменения в действующие визовые правила. Помимо чисто технических изменений, есть в постановлении правительства и значимое изменение - в правилах появилась отдельная глава, посвященная электронным визам. Исходя из документа, пока их смогут получить жители 67 стран.
Положения об электронной визе закреплены постановлением Совмина №953 от 16 декабря 2024 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 19 декабря.
В документе указано, что электронные визы будут выдаваться в автоматизированной системе “Консул” через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ЕПЭУ ОАИС). Точный порядок выдачи электронных виз определяет МИД совместно с Национальным центром электронных услуг (НЦЭУ).
Получить электронную визу смогут владельцы обычных паспортов 67 государств:
- Австралия
- Австрия
- Андорра
- Антигуа и Барбуда
- Барбадос
- Бахрейн
- Бельгия
- Болгария
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Вануату
- Ватикан
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Содружество Доминики
- Индонезия
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Канада
- Кипр
- Колумбия
- Республика Корея
- Кувейт
- Латвия (в том числе неграждане)
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Малайзия
- Мальта
- Мексика
- Микронезия
- Монако
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Оман
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Саудовская Аравия
- Северная Македония
- Сейшельские Острова
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сингапур
- Словакия
- Словения
- Соединенные Штаты Америки
- Уругвай
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Сальвадор
- Эстония (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в стране)
- Япония
Чтобы получить электронную визу в Беларусь, им необходимо будет подать визовую электронную заявку и пройти стандартную проверку - на наличие в списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, и на соблюдение сроков временного пребывания в стране в рамках предыдущих посещений, а оплатить - безналичным путём. На рассмотрение заявки отводится 7 рабочих дней, срочного порядка для электронных виз не предусмотрено.
Электронные визы будут однократными и индивидуальными. Выдавать их планируют на срок не более 30 суток . При этом получить электронную визу можно будет для нескольких целей:
- для деловой поездки;
- для участия в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках;
- по частным делам;
- в туристических целях.
Получатель электронной визы при въезде в Республику и во время пребывания в стране обязан будет по требованию компетентных органов предъявлять её экземпляр либо в электронном виде, либо на бумажном носителе.