Совмин разрешил гражданам 67 стран выдавать электронные визы в Беларусь

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Опубликовано: 19.12.2024 08:13 , Обновлено: 28.01.2025

Совет министров Беларуси внёс изменения в действующие визовые правила. Помимо чисто технических изменений, есть в постановлении правительства и значимое изменение - в правилах появилась отдельная глава, посвященная электронным визам. Исходя из документа, пока их смогут получить жители 67 стран.

Положения об электронной визе закреплены постановлением Совмина №953 от 16 декабря 2024 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 19 декабря.

В документе указано, что электронные визы будут выдаваться в автоматизированной системе “Консул” через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ЕПЭУ ОАИС). Точный порядок выдачи электронных виз определяет МИД совместно с Национальным центром электронных услуг (НЦЭУ).

Получить электронную визу смогут владельцы обычных паспортов 67 государств:

Австралия Австрия Андорра Антигуа и Барбуда Барбадос Бахрейн Бельгия Болгария Боливия Босния и Герцеговина Вануату Ватикан Великобритания Венгрия Германия Греция Дания Содружество Доминики Индонезия Ирландия Исландия Испания Италия Канада Кипр Колумбия Республика Корея Кувейт Латвия (в том числе неграждане) Литва Лихтенштейн Люксембург Малайзия Мальта Мексика Микронезия Монако Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Оман Панама Парагвай Перу Польша Португалия Румыния Сан-Марино Саудовская Аравия Северная Македония Сейшельские Острова Сент-Винсент и Гренадины Сингапур Словакия Словения Соединенные Штаты Америки Уругвай Финляндия Франция Хорватия Чехия Чили Швейцария Швеция Сальвадор Эстония (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в стране) Япония

Чтобы получить электронную визу в Беларусь, им необходимо будет подать визовую электронную заявку и пройти стандартную проверку - на наличие в списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, и на соблюдение сроков временного пребывания в стране в рамках предыдущих посещений, а оплатить - безналичным путём. На рассмотрение заявки отводится 7 рабочих дней, срочного порядка для электронных виз не предусмотрено.

Электронные визы будут однократными и индивидуальными. Выдавать их планируют на срок не более 30 суток . При этом получить электронную визу можно будет для нескольких целей:

для деловой поездки;

для участия в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках;

по частным делам;

в туристических целях.

Получатель электронной визы при въезде в Республику и во время пребывания в стране обязан будет по требованию компетентных органов предъявлять её экземпляр либо в электронном виде, либо на бумажном носителе.