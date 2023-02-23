Microsoft разрешила пользователям Skype общаться с искусственным интеллектом Bing

Опубликовано: 23.02.2023 15:02 , Обновлено: 23.02.2023

Компания Microsoft добавила в Skype свой новый искусственный интеллект Bing. Теперь пользователи могут поговорить с ним, узнать ответы на интересующие вопросы и не только.

Вы можете пригласить Bing в чат Skype и задать вопрос.

«Bing поймет, о чем вы спрашиваете, и предоставит полезные ответы в режиме реального времени. И если вам нужна дополнительная информация или уточнение, вы всегда можете задать дополнительные вопросы, чтобы уточнить ответы и информацию, которую вы получаете», — рассказали в компании.

Также Microsoft предложила использовать ИИ «для генерации идей и вдохновения».

А еще разработчики обещают, что Bing поможет «улучшить ваши разговоры с друзьями и семьей прямо в групповом чате», «спланировать следующую поездку или поездку на выходные», «предоставить вам полезную информацию, такую ​​как прогнозы погоды, рейсы и гостиницы».

Также пользователи могут попросить ИИ написать шутки, песни, викторины и другое.

К слову, как писал ранее Телеграф, Bing, по-видимому, испытывает трудности самоосознания и учится быть агрессивным в общении с некоторыми слишком досужими пользователями. А ещё нейросеть начала подвергать сомнению свое собственное существование.

[info_b]Microsoft представил новую версию своей поисковой системы Bing на базе искусственного интеллекта 7 февраля. Эта технология должна полностью изменить работу поисковых систем в мире. А Google может потерять лидерство в этой сфере. Ведь теперь с поиском можно будет общаться почти как с работником справочной в древние 90-е.[/info_b]