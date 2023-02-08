Microsoft запустил "убийцу" Google

Опубликовано: 08.02.2023 13:28 , Обновлено: 08.02.2023

На пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 7 февраля, в Редмонде, руководители Microsoft представили новую версию своей поисковой системы Bing на базе искусственного интеллекта. Новый Bing, который станет доступен широкой публике в ближайшие недели, работает на версии GPT 3.5, языка искусственного интеллекта, который поддерживает ChatGPT. Сначала эти возможности будут внедрены в браузере Microsoft Edge.

Эта технология полностью изменит работу поисковых систем в мире. А Google может потерять лидерство в этой сфере. Ведь теперь с поиском можно будет общаться почти как с работником справочной в древние 90-е. Вот это прогресс, скажете вы.

В Microsoft показали, как будет работать новый умный поиск. Когда вы введете вопрос в новый Bing в самом вверху и справа будут показаны ответы искусственного интеллекта, а уже под ними будет привычный список ссылок.

Кроме того, пользователи смогут напрямую общаться с чат-ботом Bing. Один из примеров как это будет работать выглядит так. Вы зададите вопрос: “Я планирую поездку с женой на нашу годовщину в сентябре. Какие места, которые мы можем посетить, находятся в пределах 3 часов полета от лондонского аэропорта Хитроу?” В ответ поиск выдаст большой текст с рекомендациями и пояснениями, почему нужно заехать в указанные места.

Будут ли ответы так же хороши и полезны для пользователя из Беларуси, пока неясно. Новый поиск доступен узкому кругу тестировщиков, а широкой публике будет дан доступ попозже.

Однако известно, что новые функции Bing включают улучшенный поиск, предоставляющий более релевантные результаты по таким простым вещам, как спортивные результаты, цены на акции и погода, а также новую боковую панель, которая показывает более подробные ответы, если они вам нужны.

Для более сложных поисковых запросов – например, для планирования подробного маршрута поездки или изучения того, какой телевизор купить, – новый Bing предлагает новый интерактивный чат.

Результаты поиска теперь более полные и отображаются в обобщенной форме, где информация получена сразу из нескольких источников. Вы также можете запросить у него креативные ответы, поскольку новый Bing сможет генерировать контент, который поможет вам, например, когда вам нужна помощь в написании электронного письма, создании 5-дневного маршрута для отпуска мечты в Грузии.

“Это новая эра поиска”, - сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на мероприятии, посвященном анонсу продуктов. Наделла заявил, что парадигма веб-поиска не менялась десятилетиями, но что искусственный интеллект может доставлять информацию более плавно и быстро, чем традиционные методы. Именно это пообещали в новом Bing.

Однако Google тоже не дремлет, хоть и проспал взлет ChatGPT. Там запустили свой сервис Bard, который также использует возможности искусственного интеллекта. Однако пока в поиск он встроен не будет.