Microsoft отказалась обслуживать Windows 8.1

Опубликовано: 09.01.2023 09:47 , Обновлено: 09.01.2023

Американская компания Microsoft решила прекратить поддерживать операционную систему Windows версии 8.1. Об этом сказано на их сайте.

Так, с 10 января компания перестанет предоставлять техническую помощь и обновление программного обеспечения.

Что же делать тем, у кого стоит Windows 8.1? В Microsoft посоветовали «перейти на компьютер с Windows 11, чтобы получать поддержку и защиту» и предложили свою помощь.

Ранее Телеграф писал, что Microsoft вновь дала возможность белорусам и россиянам скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта без ограничений.