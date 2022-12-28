Microsoft вернул белорусам возможность легально скачивать Windows

Опубликовано: 28.12.2022 09:30 , Обновлено: 06.04.2023

Американская компания Microsoft вновь дала возможность белорусам и россиянам скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта без ограничений. Также доступен Windows 8.1. и Windows 7.

Кроме того, снова можно легально установить «Помощник установки Windows» для обновления программного обеспечения.

Первыми на это обратили внимание «Известия». По мнению IT-эксперта Дмитриz Бевза, Microsoft решились на такой шаг, потому, что компания изменила свою политику в отношении российских пользователей, уже купивших Windows. Ведь санкции на использование операционной системы физическими лицами никто не вводил.

Скачать ОС можно по ссылке.

Напомним, Microsoft запретил скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России еще в середине июня 2022 года.

При попытке это сделать сайт переходил на пустую страницу и надписью «404 — File or Directory not found».