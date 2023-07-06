Meta запустила свой аналог Twitter — Threads. Как зарегистрироваться белорусам?
Компания Meta (владеет Facebook и Instagram) запустила новую социальную сеть Threads, которая, по сути, является аналогом Twitter.
В Threads пользователи могут публиковать:
- сообщения длиной до 500 символов;
- фотографии;
- видео до 5 минут.
К слову, интерфейс соцсети во многом похож на интерфейс Twitter.
По словам главы Meta Марка Цукерберга, за первые 4 часа после запуска Threads скачали 5 миллионов раз. При этом он отметил, что хочет добиться результата в миллиард пользователей.
Threads доступна для загрузки более чем в 100 странах (в том числе Беларуси), но пока не доступен в ЕС из-за проблем с регулированием.
Приложение обменивается данными с Instagram.
К слову, Марк Цукерберг после запуска своей новой сети опубликовал в Twitter свой первый за 11 лет пост. Так он, очевидно решил потроллить своего конкурента Илона Маска.
Он выложил картинку мема с двумя персонажами комикса «Человек-паук», которые указывают друг на друга:
[Twitter_widget url=“https://twitter.com/finkd/status/1676747594460962817”]
В комментариях пользователи стали оставлять свои мемы:
Как белорусам зарегистрироваться в Threads?
Приложение Threads можно скачать в Google Play или App Store.
Зарегистрироваться очень просто — система приложения автоматически переносит информацию из учетной записи в Instagram.
Однако этот шаг можно пропустить и заполнить данные профиля позже самостоятельно.
Что происходит с Twitter?
В последнее время пользователи стали жаловаться на Twitter из-за спорных решений Илона Маска. Например, в начале июля он ввел ограничение на чтение постов.
«Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением 6 тыс. постов в сутки, неверифицированные аккаунты — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки», — написал Маск.
Однако позже сообщил, что верифицированные аккаунты ограничат чтением 10 тыс. постов в сутки, неверифицированные аккаунты — 1 тыс. твитов, новые неверифицированные аккаунты — 500.
А до этого, 30 июня, стало известно, что для просмотра контента и профилей в социальной сети Twitter теперь необходимо зарегистрироваться.
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