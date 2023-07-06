Meta запустила свой аналог Twitter — Threads. Как зарегистрироваться белорусам?

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Опубликовано: 06.07.2023 10:31 , Обновлено: 06.07.2023

Компания Meta (владеет Facebook и Instagram) запустила новую социальную сеть Threads, которая, по сути, является аналогом Twitter.

В Threads пользователи могут публиковать:

сообщения длиной до 500 символов;

фотографии;

видео до 5 минут.

К слову, интерфейс соцсети во многом похож на интерфейс Twitter.

По словам главы Meta Марка Цукерберга, за первые 4 часа после запуска Threads скачали 5 миллионов раз. При этом он отметил, что хочет добиться результата в миллиард пользователей.

Threads доступна для загрузки более чем в 100 странах (в том числе Беларуси), но пока не доступен в ЕС из-за проблем с регулированием.

Приложение обменивается данными с Instagram.

К слову, Марк Цукерберг после запуска своей новой сети опубликовал в Twitter свой первый за 11 лет пост. Так он, очевидно решил потроллить своего конкурента Илона Маска.

Он выложил картинку мема с двумя персонажами комикса «Человек-паук», которые указывают друг на друга:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/finkd/status/1676747594460962817”]

В комментариях пользователи стали оставлять свои мемы:

Как белорусам зарегистрироваться в Threads?

Приложение Threads можно скачать в Google Play или App Store.

Зарегистрироваться очень просто — система приложения автоматически переносит информацию из учетной записи в Instagram.

Однако этот шаг можно пропустить и заполнить данные профиля позже самостоятельно.

Что происходит с Twitter?

В последнее время пользователи стали жаловаться на Twitter из-за спорных решений Илона Маска. Например, в начале июля он ввел ограничение на чтение постов.

«Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением 6 тыс. постов в сутки, неверифицированные аккаунты — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки», — написал Маск.

Однако позже сообщил, что верифицированные аккаунты ограничат чтением 10 тыс. постов в сутки, неверифицированные аккаунты — 1 тыс. твитов, новые неверифицированные аккаунты — 500.

А до этого, 30 июня, стало известно, что для просмотра контента и профилей в социальной сети Twitter теперь необходимо зарегистрироваться.

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