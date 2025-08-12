Маск сделал нейросеть Grok 4 бесплатной для всех пользователей

Опубликовано: 12.08.2025 13:31 , Обновлено: 12.08.2025

Компания Илона Маска xAI сделала свою новую модель искусственного интеллекта Grok 4 доступной для всех пользователей, в том числе для тех, у кого нет платной подписки. Об этом глава компании сообщил в социальной сети X.

По его словам, доступ предоставляется «на ограниченное время» с «щедрыми лимитами использования». Конкретные ограничения по количеству запросов не уточняются, однако сама нейросеть предположила в ответе журналистам, что речь может идти о 5-10 сообщениях каждые 12 часов.

Платная подписка на $30 в месяц с расширенными возможностями сохранилась.

В xAI пояснили, что система по умолчанию работает в автоматическом режиме, сама определяя, когда для ответа на сложный запрос нужно задействовать продвинутую модель Grok 4. Пользователи также могут вручную выбрать режим «Эксперт» для постоянного использования этой нейросети.

Этот шаг сделан спустя несколько дней после того, как конкурент xAI, компания OpenAI, сделала бесплатной для всех свою новую модель GPT-5. Эксперты предположили, что, предоставляя временный бесплатный доступ, компания Маска пытается познакомить со своей технологией как можно больше людей, чтобы мотивировать их в будущем приобрести платную подписку.

Кроме того, Маск анонсировал и другие обновления. Пользователи теперь могут преобразовать любое изображение в социальной сети X в видео, нажав на него и выбрав опцию «Создать видео с Grok». Ранее также сообщалось, что в будущем нейросеть сможет создавать сложные видеоигры по одному запросу.

В Беларуси Grok по-прежнему работает исключительно с VPN.

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