Опубликовано: 07.08.2025 20:38 , Обновлено: 12.08.2025

Компания OpenAI объявила о запуске своей новой модели искусственного интеллекта GPT-5. Система, как заявил глава компании Сэм Альтман, стала мощнее в написании кода и креативных текстов, а также теперь лучше рассуждает над сложными запросами. Доступ к ней должен открыться для бесплатных пользователей и платных подписчиков ChatGPT 7 августа.

Глава OpenAI назвал модель «серьёзным обновлением» и заявил, что общение с ней «впервые ощущается как разговор с экспертом в любой теме». По словам разработчиков, новая модель быстрее отвечает на запросы, лучше их понимает и «реже выдумывает», чем её предшественники, передал Bloomberg.

Одним из нововведений стали четыре предустановленные «личности» чат-бота, между которыми можно переключаться: «Циник», «Робот», «Слушатель» и «Нёрд» (что-то вроде ботаника). Кроме того, GPT-5 научился самостоятельно определять, когда нужно потратить больше времени на обдумывание запроса, чтобы дать наиболее качественный ответ.

Особый акцент разработчики сделали на помощи в программировании . «Идея программного обеспечения по запросу станет определяющей частью новой эры GPT-5», — заявил Альтман. В качестве демонстрации исследователь с помощью нейросети за несколько минут создал интерактивное веб-приложение для изучения французского языка с викторинами и игрой.

Выпуск GPT-5 прошёл на фоне обострившейся конкуренции на рынке ИИ. Так, свои продукты активно развивают Google, Anthropic, xAI Илона Маска, а также китайские компании, такие как DeepSeek. Кроме того, Meta Platforms активно нанимает ведущих специалистов, в том числе переманив более десятка сотрудников из OpenAI.

В Беларуси ChatGPT без обходных путей и VPN по-прежнему не работает.