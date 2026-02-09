Маск изменил марсианские приоритеты в пользу «саморазвивающегося города» на Луне

Опубликовано: 09.02.2026 09:27 , Обновлено: 09.02.2026

Частная аэрокосмическая компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска сменила приоритетную ориентацию своей деятельности. Теперь вместо программы колонизации Марса, которую амбициозный бизнесмен обещал начать в течение ближайших пяти-семи лет, на первый план у Маска вышло строительство «саморазвивающегося города» на Луне.

О смене приоритетов компании SpaceX накануне в своей соцсети Х написал сам Илон Маск. Он объяснил это тем, что на строительство “саморазвивающегося города” на Луне потенциально может уйти “менее 10 лет”, в то время как на реализацию его марсианских инициатив, по расчётам самого бизнесмена, уйдёт “более 20 лет”.

При этом Маск пообещал сохранить приоритетную миссию SpaceX - “распространить сознание и жизнь, какой мы ее знаем, на звезды”. Он отметил, что Луна представляется ему более быстрым путём для “обеспечения будущего цивилизации” и поделился своими подсчётами будущих космических путешествий.

“Путешествие на Марс возможно только при совпадении планет каждые 26 месяцев (время полета — шесть месяцев), тогда как на Луну мы можем отправляться каждые 10 дней (время полета — два дня). Это означает, что мы можем гораздо быстрее завершить строительство лунного города, чем марсианского”, - написал Маск.

При этом он подчеркнул, что SpaceX “также будет стремиться построить марсианский город” и начнет это делать “примерно через 5-7 лет”.

Как отметило агентство Reuters, комментарии Маска перекликаются с недавними сообщениями западных СМИ, в частности, отчётом Wall Street Journal, в котором говорилось, что SpaceX проинформировала инвесторов о том, что приоритет в своей деятельности будет отдавать именно полетам на Луну, а попытку полета на Марс предпримет позже. По данным издания, беспилотная высадка на Луну SpaceX запланировала уже в марте 2027 года.

Ещё в прошлом году Маск заявлял, что планирует отправить беспилотный космический аппарат на Марс к концу 2026 года.

Между тем, Пентагон получил запрос на проведение расследования в отношении компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Два сенатора-демократа США усмотрели в ней “угрозу национальной безопасности”.

В Сенате США усмотрели угрозу нацбезопасности в SpaceX