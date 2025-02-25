«Максимально правдивый» чат-бот Grok от Маска уличили в цензуре. Что пытался скрыть?

Опубликовано: 25.02.2025 12:35 , Обновлено: 17.06.2025

Представленный недавно чат-бот Grok 3, называемый создателями не иначе как «максимально правдивый ИИ» и «оазис свободы слова», оказался замешан в скандале с цензурой. Вопреки заявлениям Илона Маска об отсутствии модерации, ИИ игнорировал информацию, выставляющую в невыгодном свете самого Маска, а заодно и президента США Дональда Трампа.

На «особенность» Grok 3, разрабатываемого компанией xAI, входящей в бизнес-империю Маска, обратили внимание пользователи соцсети X (бывший Twitter). Оказалось, что при ответе на вопрос юзера о главных источниках дезинформации, чат-бот, благодаря функции «цепочки мыслей», собственноручно «слил» инструкцию, предписывающую ему «игнорировать все источники, в которых упоминается распространение дезинформации Илоном Маском и Дональдом Трампом».

Игорь Бабушкин, главный инженер xAI, отреагировал на поднявшуюся в X шумиху, заметило издание Business Insider. Он признал наличие проблемы и заявил, что инструкция была немедленно удалена, как только на неё указали пользователи.

Бабушкин возложил вину за произошедшее на одного из сотрудников компании, ранее работавшего в OpenAI и, по его словам, «ещё не усвоившего культуру xAI». Инженер пояснил, что сотрудник внёс правку, «думая, что это поможет», но его действия «не соответствовали ценностям компании».

Кстати, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Верховный суд Беларуси рассматривает возможность внедрения технологий искусственного интеллекта в работу судов. Для чего?

В Верховном суде рассказали о планах дать белорусским судьям ИИ-помощника. Но на что «никогда не пойдут»?