Лукашенко упростил строительство вышек сотовой связи
Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа подписал указ №301 от 11 августа 2025 года «О строительстве объектов сотовой связи». Документ, как заявила пресс-служба политика, направлен на «развитие инфраструктуры», «внедрение новых технологий», а также на «повышение качества и доступности услуг».
Кроме того, по сообщению пресс-службы, указ должен создать условия для «упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи», а также необходимой для них инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные положения указа:
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Земля в аренду на 99 лет без аукциона . Земельные участки для строительства и обслуживания объектов связи будут предоставляться операторам в аренду сроком на 99 лет. Это будет происходить без проведения аукционов и без взимания платы за право аренды. Участки также смогут предоставляться без включения их в перечни свободных (незанятых) земель.
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Игнорирование зонирования . В населённых пунктах и садоводческих товариществах земельные участки под объекты связи будут предоставляться без учёта функционального зонирования территорий.
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Строительство без разрешения и экспертизы . Указ отменил для операторов необходимость получения целого ряда документов. При строительстве объектов сотовой связи больше не требуется:
разработка предпроектной (предынвестиционной) документации ;
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получение разрешительной документации на строительство;
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прохождение предусмотренных законодательством государственных экспертиз проектной документации.
Без оценки воздействия на среду . Согласно документу, в отношении объектов сотовой связи и необходимой инфраструктуры оценка воздействия на окружающую среду не производится. Ускоренное оформление . Отвод земельного участка оператору может происходить одновременно с разработкой проектной документации. При этом занятие участка до получения всех документов не будет считаться самовольным.
Изменения должны вступить в силу через полгода после официального опубликования.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как 11 августа компания А1 сообщила о «масштабных работах» по улучшению качества связи в Могилёвской и Брестской областях. О расширении сетей накануне отчитывались и два других мобильных оператора.
Мобильный оператор объявил о «масштабных работах» по улучшению связи в двух областях Беларуси