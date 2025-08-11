Лукашенко упростил строительство вышек сотовой связи

💼 Официально

Опубликовано: 11.08.2025 17:51 , Обновлено: 11.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа подписал указ №301 от 11 августа 2025 года «О строительстве объектов сотовой связи». Документ, как заявила пресс-служба политика, направлен на «развитие инфраструктуры», «внедрение новых технологий», а также на «повышение качества и доступности услуг».

Кроме того, по сообщению пресс-службы, указ должен создать условия для «упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи», а также необходимой для них инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные положения указа:

Земля в аренду на 99 лет без аукциона . Земельные участки для строительства и обслуживания объектов связи будут предоставляться операторам в аренду сроком на 99 лет. Это будет происходить без проведения аукционов и без взимания платы за право аренды. Участки также смогут предоставляться без включения их в перечни свободных (незанятых) земель.

Игнорирование зонирования . В населённых пунктах и садоводческих товариществах земельные участки под объекты связи будут предоставляться без учёта функционального зонирования территорий.

Строительство без разрешения и экспертизы . Указ отменил для операторов необходимость получения целого ряда документов. При строительстве объектов сотовой связи больше не требуется: разработка предпроектной (предынвестиционной) документации ;

получение разрешительной документации на строительство;

прохождение предусмотренных законодательством государственных экспертиз проектной документации. Без оценки воздействия на среду . Согласно документу, в отношении объектов сотовой связи и необходимой инфраструктуры оценка воздействия на окружающую среду не производится. Ускоренное оформление . Отвод земельного участка оператору может происходить одновременно с разработкой проектной документации. При этом занятие участка до получения всех документов не будет считаться самовольным.

Изменения должны вступить в силу через полгода после официального опубликования.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как 11 августа компания А1 сообщила о «масштабных работах» по улучшению качества связи в Могилёвской и Брестской областях. О расширении сетей накануне отчитывались и два других мобильных оператора.

Мобильный оператор объявил о «масштабных работах» по улучшению связи в двух областях Беларуси