life:) откажется от смайлика? Мобильный оператор начал ребрендинг

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Опубликовано: 29.10.2025 08:44 , Обновлено: 29.10.2025

Белорусский мобильный оператор life:) готовится к серьёзному ребрендингу. На соответствующую заявку в Национальном центре интеллектуальной собственности от ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций", которому принадлежит бренд, обратил внимание портал Office Life.

Как выяснил Office Life, ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» ещё в начале этого сентября подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Если знак будет зарегистрирован, бренд life:) не просто изменит шрифт в названии, но и лишится своего фирменного смайлика. На смену ему придёт новый значок - нечто среднее между сердцем и птичкой-галочкой.

Товарные знаки: НЦИС. Коллаж: OL

В самой компании всех подробности грядущего ребрендинга пока не раскрывают, пообещав лишь “масштабные изменения”, первым шагом которых и стала регистрация нового товарного знака. Точные сроки анонсированных изменений мобильный оператор пока называть не стал.

“Для нас важно презентовать изменения в полном объеме, чтобы сохранить концепцию и идейную часть проекта. Поэтому всеми деталями мы поделимся во время официального запуска”, — процитировалOffice Life ответ пресс-службы компании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что операторы сотовой связи А1 и МТС отказались повышать тарифы на мобильную связь до конца. Об этом сообщили в МАРТ, умолчав о том, что же будет у мобильного оператора life:).

Два мобильных оператора пообещали белорусам не повышать тарифы до конца 2025 года. А потом?