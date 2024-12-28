"Куртку в итоге отдал?" - В Минске показали гардеробота. У комментаторов в TikTok возникло много вопросов

🎥 Видео

Опубликовано: 28.12.2024 13:45 , Обновлено: 28.12.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали робота-гардеробщика - гардеробота - в Минске. Где именно установили такого заменителя человека, автор видео не сказала, но продемонстрировала его принцип работы. И у комментаторов возникло много вопросов.

Сперва на своем экране гардеробот предлагает выбрать опцию: повесить одежду или же забрать. После нажатия на экран человеку нужно посмотреть в камеру для фиксации лица. Затем, судя по инструкции, робот даст повесить или вернет одежду.

На ролике показали принцип возврата вещи. Правда, после того, как гардеробот просканировал лицо женщины, на экране продолжительное время показывало “Ожидайте подачи ячейки”. Вернул ли агрегат одежду, в видео не показали.

“Куртку в итоге-то отдал?” - спросила комментаторша. Автор ролика ответила, что “потом приехала куртка”.

“Вот так приедешь на праздник, а в конце гуляний по твоему фейсу куртку тебе и не отдадут”, - пошутил пользователь TikTok.

“Человек бы уже девять [вещей за это время] принес”, - утверждает другой.

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Кто-то же рассуждал о замене людей роботами. “Продавцов заменят, гардеробщиков тоже. Пенсионерам где работать?” - задался вопросом комментатор.

Еще один юзер TikTok предложил установить гардеробота перед матчем или концертом на 15 тыс. человек в “Минск-Арене”. В одном из комментариев автор рассказала, что робот-гардеробщик говорит голосом Алисы (виртуальный голосовой помощник от “Яндекса”).

“А он принимает куртку, если петелька не пришита?” - спросил комментатор.

“А если сбой и робот сломался. Уйдешь зимой раздетым?” - задалась вопросом другая.