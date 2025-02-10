Китайский чат-бот DeepSeek поставил под угрозу инвестиции в ИИ по всему миру. Каким образом?

Опубликовано: 10.02.2025 15:19 , Обновлено: 10.02.2025

Появление китайской технологии DeepSeek, стремительно набирающей популярность, стало тревожным звонком для технологических гигантов, вкладывающих миллиарды долларов в разработку искусственного интеллекта (ИИ). DeepSeek наглядно продемонстрировал, что создавать продвинутые модели ИИ можно значительно дешевле, чем считалось ранее, используя метод, известный как «дистилляция».

Суть «дистилляции» в ИИ

«Дистилляция» — это процесс, при котором новая система ИИ «учится» у уже существующей, более мощной модели. Она задаёт ей множество вопросов и анализирует полученные ответы, перенимая таким образом знания и навыки. Если упростить, то первая система проделывает колоссальную работу по обработке данных из интернета, анализу и обучению своих алгоритмов. Вторая же система «подключается» к ней и «извлекает» наиболее ценную информацию, знания, умения. Генеральный директор компании Databricks Али Годси сравнил этот процесс с возможностью взять многочасовое интервью у Эйнштейна и в результате овладеть знаниями по физике почти на его уровне.

DeepSeek и OpenAI

Именно «дистилляцию», как заявили в OpenAI, использовал DeepSeek для копирования возможностей модели, которая лежит в основе популярного чат-бота ChatGPT. Это вызвало бурное обсуждение в Кремниевой долине, поставив под сомнение целесообразность огромных инвестиций в разработку ИИ, если их результаты могут быть относительно легко и дёшево воспроизведены конкурентами. При этом важно учитывать, что DeepSeek нарушил условия использования сервисов OpenAI, запрещающие использовать модели для разработки конкурирующих продуктов.

Стоит, однако, отметить, что и саму компанию OpenAI не раз обвиняли в неправомерном использовании чужого контента, в частности статей New York Times, для обучения своих систем.

Реакция рынка и экспертов

Публично представители OpenAI и Anthropic (ещё одной компании, занимающейся разработкой ИИ) стараются не критиковать DeepSeek. Глава OpenAI Сэм Альтман даже назвал DeepSeek «впечатляющей моделью». Однако инвесторы уже задались вопросом, стоит ли вкладывать огромные средства в передовые разработки, если их можно быстро скопировать. А эксперты ожидают появления новых высококачественных приложений ИИ, созданных именно с помощью «дистилляции», приводя в пример разработки исследователей из Hugging Face, Стэнфорда и Вашингтонского университета.

Тем временем, предпринимаются попытки защитить дорогостоящие разработки. OpenAI уже внесла в условия использования своих сервисов запрет на применение их ИИ-моделей для создания конкурирующих продуктов. А в США рассматривается возможность введения жёстких наказаний за «дистилляцию» ИИ, вплоть до тюремного заключения и многомиллионных штрафов. Уже предложен соответствующий законопроект — «Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act of 2025» (Закон 2025 года об отделении возможностей искусственного интеллекта Америки от Китая).

Будущее инвестиций в ИИ

Важно понимать, что «дистилляция» не позволяет создавать принципиально новые, более совершенные модели ИИ, она лишь копирует уже существующие, передал Business Insider. Поэтому инвестиции в прорывные разработки остаются необходимыми, если компании хотят сохранить лидерство. Однако появление DeepSeek и развитие технологии «дистилляции», безусловно, заставили пересмотреть подходы к разработке и защите интеллектуальной собственности в сфере ИИ, а также подняли вопросы о будущем конкуренции на этом рынке и экономической целесообразности многомиллиардных вложений.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Европейский союз запустил новый проект, целью которого станет создание первой крупной европейской языковой модели с открытым исходным кодом, которая могла бы составить конкуренцию ChatGPT и DeepSeek.

ЕС решил потратить 52 млн евро на создание конкурента ChatGPT и DeepSeek