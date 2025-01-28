Китайские разработчики нанесли ещё один тайный удар по ChatGPT. OpenAI всё?

Опубликовано: 28.01.2025 14:40 , Обновлено: 28.01.2025

Китайский стартап DeepSeek представил на рынке искусственного интеллекта (ИИ) модель, библиотеки которой полностью совместимы с библиотеками OpenAI. Это открыло разработчикам возможность простой и быстрой замены платного API от OpenAI на бесплатный китайский аналог.

Как отметили ведущие специализированного тг-канала «Не баг, а фича», такое решение может говорить о продуманной стратегии DeepSeek по расширению своего присутствия на западном рынке. Полная совместимость API значительно облегчает переход на китайскую платформу, что может привести к снижению, даже значительному, доли рынка OpenAI.

«Просто сменить ссылку»

Чтобы понять, какие преимущества даёт полная совместимость API, журналист Telegraf.news обратился за комментарием к руководителю проекта и разработки новостного портала. По его словам, обычно у каждого ИИ свой уникальный API — набор команд и инструкций для взаимодействия и интеграции со сторонними сервисами. Однако DeepSeek пошла по пути копирования API OpenAI.

«Китайские инженеры, по сути, продублировали API OpenAI в своём продукте, — поянил эксперт. — Это значит, что клиентам, желающим перейти с платного ChatGPT на бесплатный китайский аналог, не придётся переписывать код и перестраивать интеграцию. Достаточно просто сменить ссылку на API и секретный ключ, который выдаётся вместо пароля».

Таким образом, полная совместимость API DeepSeek с OpenAI значительно упростила миграцию для разработчиков и потенциально может поспособствовать росту популярности китайского ИИ за счёт снижения издержек и простоты интеграции.

Ранее Telegraf.news сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что китайский стартап DeepSeek должен стать «тревожным звонком» для американской индустрии искусственного интеллекта. Он отмечал, что американским технологическим компаниям необходимо активно бороться за лидерство в этой области.

«Тревожный звоночек» — Трамп потребовал дать ответ китайской Deepseek, обвалившей бигтех США на 1,5 трлн долларов