Китайские производители подняли цены на смартфоны на 15–30%

Опубликовано: 30.01.2026 08:46 , Обновлено: 30.01.2026

Китайские производители смартфонов поднимают цену на свою продукция на 15–30%. Об этом они уже уведомили своих российских партнёров, сообщили источники на рынке российскому изданию "Известия". Стоит готовиться к повышению цен и в Беларуси?

Про данным издания, китайские производители смартфонов уведомили своих российских партнеров о повышении закупочных цен. Судя по обновлённым прайсам, существеннее всего подорожает техника среднего и верхнего ценового сегмента, а также более бюджетных моделей с большим объёмом встроенной памяти и накопителей.

По прогнозам самих продавцов, новые цены - в среднем на 20–30% выше нынешних - в магазинах покупатели увидят уже весной - в марте–апреле 2026 года. Поскольку подорожание связано с ростом затрат самих производителей, можно предположить, что повышения цен на эту технику можно будет ожидать и в Беларуси.

Как пояснил один из источников “Известий”, нынешнее повышение цен связано главным образом с подорожанием оперативной (RAM) и физической (ROM) памяти. Цены на эти компоненты подскочили из-за повышения спроса со стороны разработчиков ИИ-техологий и сервисов. По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, цены на эти важные комплектующие для смартфонов уже подскочили в два и более раза.

По сути, крупнейшие ИИ-разработчики, такие как OpenAI или Microsoft, создали на рынке дефицит ключевых комплектующих для производителей электроники и розничного рынка. Ведущие производители чипов (такие как Samsung, SK Hynix, Micron) попросту не справляются с тем, чтобы закрывать потребности обоих конкурирующих в этом плане рынков.

Кстати, в конце прошлого года в России признали успешным эксперимент по сборке своих процессоров «Байкал-М», но несмотря на это, их производство было остановлено. Причина — дефицит “критически важных компонентов”, которые в России производить не умеют.

В РФ признали успешным эксперимент по сборке российских процессоров и закрыли производство