В РФ признали успешным эксперимент по сборке российских процессоров и закрыли производство

Опубликовано: 10.11.2025 11:55 , Обновлено: 10.11.2025

В России признали успешным эксперимент по сборке своих процессоров «Байкал-М», но несмотря на это, их производство было остановлено. Причина — дефицит "критически важных компонентов", которые в России производить не умеют.

В Калининградской области завершился эксперимент по так называемому корпусированию процессоров «Байкал-М». Несмотря на то, что его результаты были признаны успешными, а выход качественной продукции составил до 85%, проект решили не развивать. Официальная причина — нехватка основы процессоры - полупроводниковых кристаллов.

Речь, на самом деле, шла о заключительном этапе производства процессоров — корпусировании. Это процесс, когда полупроводниковый кристалл помещается в защитный корпус с выводами для подключения к материнской плате. Эту работу наладила компания GS Nanotech.

Генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов в интервью «Коммерсанту» констатировал: «Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед».

Почему возник кристальный дефицит?

Процессоры «Байкал-М» и более новая разработка «Байкал-L», на которые правительство России выделило миллиардные инвестиции, изначально разрабатывались для производства на заводах тайваньской компании TSMC — одного из мировых лидеров в этой области. После начала войны в Украине TSMC прекратила сотрудничество с российскими компаниями, оставив «Байкал Электроникс» без производственной базы.

Это привело к парадоксальной ситуации: инженеры спроектировали “первый российский процессор”, который в России не умеют производить.

Как отметил Андрей Евдокимов, «с учетом недоступности из-за санкций TSMC, требуется поиск альтернативных производственных площадок. Поэтому на данный момент говорить о сроках выхода процессора не приходится».

Перенос производства на другую, вероятно, азиатскую фабрику, — процесс дорогой и долгий. По оценкам участников рынка, только стоимость переноса производства одного типа процессора может составлять от 1 млрд рублей.

Что за процессоры?

По оценкам в российских же СМИ, процессор «Байкал-М» на момент своего выхода в 2019-2021 годах уже безнадежно устарел. Его архитектура ARM Cortex-A57 использовалась в смартфонах середины 2010-х годов. По производительности он мог тягаться с бюджетными процессорами Intel 10-летней давности (например, Intel Atom или Celeron) и был слабее даже самых дешевых современных ему Core i3.

В свою очередь, «Байкал-L» (в теории) проектировался как более конкурентный чип. Но даже в лучшем случае, если бы он вышел в 2023-2024 годах, он бы конкурировал не с флагманами Intel/AMD, а с бюджетными и средними решениями на ARM или x86 нескольких летней давности.

Главной же проблемой процессоров был техпроцесс. 28 нм для «Байкал-М» и планируемые 12 нм для «Байкал-L» — это уровни, которые ведущие мировые производители (Intel, TSMC, Samsung) массово освоили 10 и 5-7 лет назад соответственно. Сегодня они работают с нормами 3-5 нм и осваивают 2 нм.

Таким образом, процессоры «Байкал» по всем ключевым параметрам (производительность, энергоэффективность, технологичность) на несколько поколений отстают от современных аналогов Intel, AMD, Apple и Qualcomm. Их стоимость производства, вероятно, также несопоставимо выше из-за малых объемов и сложностей с организацией производства.

Но они были призваны решить другую проблему - импортозамещение. В условиях санкций российским компаниям нужны процессоры здесь и сейчас, и не обязательно мощные. Впрочем, как оказалось, изначально “Байкалы” и не были рассчитаны на полный цикл производства на территории России.