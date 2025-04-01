Могут за вами следить? Эксперты Google призвали срочно отключить эти настройки в мессенджерах Telegram и WhatsApp

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Опубликовано: 01.04.2025 19:23 , Обновлено: 01.04.2025

АНБ США призвало пользователей мессенджеров, установленных на Android и iPhone, изменить некоторые настройки. Речь идёт о возможности слежки за людьми через такие приложения, как Telegram, Signal и WhatsApp.

Предупреждение АНБ было сделано после того, как группа Google по анализу угроз обвинила российское ГРУ в том, что оно обманом заставляло украинских чиновников открывать доступ к своим учетным записям Signal, позволяя россиянам прослушивать их. По заявлениям специалистов американской компании, это не было ошибкой Signal — приложение работало так, как задумывалось. И это касалось не только Signal.

Конечно, вы можете вообще не опасаться слежки за собой иностранных разведчиков, но речь также может идти о несанкционированном доступе к вашему устройству недоброжелателей, мошенников, даже жен и детей.

Компания Google предупредила, что “угроза распространяется и на другие популярные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Telegram”.

Речь идёт об “уязвимостях”, которые создатели Signal и WhatsApp придумали для упрощения их использования. Это функции “связанные устройства” и “групповые ссылки”.

Первая позволяет синхронизировать защищенные приложения для обмена сообщениями и получать к ним доступ на всех своих устройствах.

позволяет синхронизировать защищенные приложения для обмена сообщениями и получать к ним доступ на всех своих устройствах. Вторая предоставляет вам простой способ приглашать новых участников в групповой чат, отправляя им ссылку, вместо того, чтобы добавлять их по одному из группы.

Опасность групповой ссылки распространяется только на саму группу, и ее легко устранить. Все, что вам нужно, это отключить в Signal групповую ссылку в настройках группы. В WhatsApp у вас нет такой возможности, но нужно лишь отказаться от использования ссылки для конфиденциальных групп. Эксперты также рекомендовали настроить конфиденциальные группы в WhatsApp таким образом, чтобы только администраторы могли добавлять участников.

Однако опция “Связанные устройства” (или в Telegram - просто “устройства”) гораздо более опасна, поскольку может привести к установке полностью синхронизированной копии вашего приложения для обмена сообщениями на чужом устройстве. Но, опять же, этот риск легко устранить. В обоих приложениях есть понятное меню настроек, озаглавленное “Связанные устройства”. Перейдите туда и отключите подключение любого устройства, которое, по вашему мнению, не принадлежит вам на 100%.

[inf]Если вы сомневаетесь, удалите его. Вы всегда можете добавить его обратно позже, если допустите ошибку. В обоих приложениях ваш основной телефон является базовым, и к нему можно подключать и отключать все остальные устройства с помощью простого кантования qr-кода.[/inf]

Важно также регулярно проверять эти функции. Еще один совет - не переходите по групповым ссылкам, если они не ожидаются заранее и вы не можете поручиться за отправителя.