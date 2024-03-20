Wildberries добавил видеоотзывы на товары. Но воспользоваться функцией могут не все

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Опубликовано: 20.03.2024 10:11 , Обновлено: 20.03.2024

Популярный у белорусов маркетплейс Wildberries запустил видеоотзывы. В пресс-служба компании пообещали, что со временем функция будет доступна для всех покупателей, но пока воспользоваться ею могут не все.

Раньше под карточками с товарами можно было оставлять лишь фотографии, а теперь — и видео. Суть нововведения состоит в том, чтобы показать ту или иную вещь со всех сторон. Возможно, это сможет помочь другим любителям онлайн-шопинга сделать более осознанный выбор.

Функция уже доступна на сайте Wildberries и для некоторых пользователей смартфонов на базе Android. В пресс-службе компании пообещали, что в ближайшие дни она появится у всех владельцев Android, а в течение нескольких недель – и у пользователей платформы iOS.

Для того, чтобы загрузить видеоотзыв на покупку, нужно запомнить два простых правила: размер файла не должен превышать 500 МБ, а загружать ролики разрешено в 4 форматах:

AVI;

MOV;

MP4;

MPG.

Кстати, это уже не первый маркетплейс, который предложил покупателям такую функцию. Аналогичная возможность уже давно есть у Ozon.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси появился конкурент Wildberries и Ozon. Его запустил «Интернет-магазин Евроопт» на базе известного онлайн-дискаунтера. На площадке могут торговать все белорусские юрлица и ИП, самостоятельно определяя ассортимент, стоимость и скорость доставки.

В Беларуси появился конкурент Wildberries и Ozon