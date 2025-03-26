Илон Маск запустил своего ИИ-бота в Telegram. Что умеет?

Опубликовано: 26.03.2025 19:48 , Обновлено: 26.03.2025

Илон Маск 26 марта подтвердил запуск чат-бота Grok, разработанного его компанией xAI, в мессенджере Telegram. Воспользоваться ИИ-ботом теперь могут пользователи с платной подпиской Telegram Premium. Как рассказали пользователи, доступная в мессенджере версия имеет ряд существенных ограничений.

Найти бота можно по уникальному имени пользователя @GrokAI (без стандартной приставки «bot», что отличает его от большинства других ботов в Telegram, но пока и без официальной галочки верификации). Чтобы начать диалог, достаточно найти бот и нажать кнопку «Start». Судя по всему, он работает на основе последней версии нейросети Grok 3.

Запуску предшествовали намёки от основателя Telegram Павла Дурова и наблюдения пользователей, которые замечали кратковременное появление иконки Grok в приложении ещё с 19 марта.

Однако на данный момент версия Grok для Telegram обладает урезанным функционалом по сравнению с полноценным сервисом:

Нет доступа к интернету : Бот не может предоставлять актуальную информацию в реальном времени, проверять новости или переходить по ссылкам. Он также неверно определяет текущую дату.

: Бот не может предоставлять актуальную информацию в реальном времени, проверять новости или переходить по ссылкам. Он также неверно определяет текущую дату. Нет генерации изображений : Функция создания картинок, которая принесла Grok долю популярности, в Telegram-версии отсутствует. На соответствующий запрос бот отвечает отказом.

: Функция создания картинок, которая принесла Grok долю популярности, в Telegram-версии отсутствует. На соответствующий запрос бот отвечает отказом. Нет продвинутых режимов : Специальные режимы с углублённым рассуждением и поиском (DeepSearch) остаются доступны только в веб-версии Grok и в социальной сети X (бывший Twitter).

: Специальные режимы с углублённым рассуждением и поиском (DeepSearch) остаются доступны только в веб-версии Grok и в социальной сети X (бывший Twitter). Нестабильная работа : Пользователи сообщают о перебоях в работе бота. Вероятно, это связано с высокой нагрузкой после официального анонса запуска.

Несмотря на ограничения в Telegram, Grok позиционируется как один из самых передовых чат-ботов на рынке, конкурирующий с ChatGPT, DeepSeek и другими. Илон Маск ранее назвал его «самым умным ИИ на Земле».

Разработчики из xAI утверждают, что последняя версия, Grok 3, значительно превзошёл предшественника Grok 2 и конкурентов в ряде тестов, включая математику, научные вычисления и программирование.

Отметим, что в Беларуси веб-версия и приложение Grok не будут работать без подключения к VPN.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Grok оказался замешан в скандале с цензурой.

«Максимально правдивый» чат-бот Grok от Маска уличили в цензуре. Что пытался скрыть?