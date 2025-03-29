Илон Маск продал соцсеть X, бывший Twitter, за $33 миллиарда. Но есть нюансы

Опубликовано: 29.03.2025 11:02 , Обновлено: 29.03.2025

Американский миллиардер Илон Маск сообщил об очередной рокировке в своей бизнес-империи. Его ИИ-стартап xAI приобрёл социальную сеть X (бывший Twitter). Цена вопроса, по словам самого Маска, — $33 миллиарда за X, хотя покупал он её, напомним, за $44 миллиарда.

«Объединение оценивает xAI в $80 млрд, а X — в $33 млрд», — написал Маск у себя в X. Он уточнил, что если добавить к X $12 млрд долга, то её «ценность» составит $45 млрд. Вся сделка прошла «в акциях», а никаких живых денег за саму соцсеть, похоже, не перетекало.

В результате этого «слияния и поглощения» образовался новый холдинг XAI Holdings с оценкой более $100 млрд (без учёта долгов), как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Зачем это всё?

Официальная версия от Маска: это «упорядочивает» его бизнес и «укрепляет связь» между X и xAI, которая и так использовала данные соцсети для обучения своего чат-бота Grok. «Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов», — заявил Маск, пообещав «огромный потенциал».

Неофициальная, но также популярная версия гласит, что сделка решает проблему для других инвесторов X, вложившихся в соцсеть и наблюдавших за её деградацией после прихода Маска (отток пользователей и рекламодателей, падение стоимости). Теперь их вложения в проблемный X, похоже, конвертировались в акции потенциально более перспективного ИИ-стартапа. Как отметили аналитики, теперь Grok получает эксклюзивный доступ к огромному массиву данных X, отрезая от него конкурентов типа OpenAI.

А что с X?

Напомним, после покупки Twitter за $44 млрд Маск устроил массовые сокращения, перессорился с рекламодателями из-за своей политики «абсолютизма свободы слова», а выручка упала примерно вдвое. Хотя в последнее время наметился некоторый «ренессанс». X удалось привлечь почти $1 млрд новых инвестиций и избавиться от «токсичных» долгов без убытков для банков. Отчасти это связали с близостью Маска к Трампу, что заставило некоторых рекламодателей вернуться. Но до показателей «до Маска» соцсети ещё очень далеко.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Telegram появился чат-бот с ИИ от Илона Маска.

Илон Маск запустил своего ИИ-бота в Telegram. Что умеет?